Película sobre militante exiliado chileno se estrena en Italia

Il Cileno, la cinta de Sergio Castro-San Martín sobre un militante chileno en el exilio, inspirada libremente en el libro “Aldo Marín, carne de Cañon” de Juan Cristóbal Guarello, se estrena este jueves en Italia.

El debut en Europa continental llega tras su estreno mundial en la 79° edición del Festival Internacional de Cine de Locarno, donde el actor protagónico, Camilo Arancibia, fue galardonado con el premio Boccalino d’Oro a Mejor Actor.

“Llegar a las salas de Italia no es solo un hito comercial; es poner la película a circular en el centro de una Europa fracturada por el fenómeno migratorio. Hoy estamos atrapados en una polarización rabiosa donde parece obligatorio tomar una postura política simplista o un bando ideológico frente a la crisis de la movilidad humana”, expresó el cineasta.

“Il Cileno no busca dar discursos ni complacer a ningún sector, sino retratar la dureza cruda de esa experiencia sin panfletos. El reconocimiento a la película y a Camilo Arancibia nos confirman que el público está buscando relatos frontales y honestos obre un problema global que nos supera a todos”.

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La película transcurre en 1976 cuando, en medio de protestas mineras, un joven militante experto en la fabricación de explosivos es sacado del país en calidad de exiliado. Su nombre es Aldo, quien forzadamente ha cambiado su hogar, mujer e hijo recién nacido para vivir una vida de sobrevivencia con trabajos de poca monta en Torino.

Todo cambia cuando conoce a Luciana, una doctora envuelta en grupos anárquicos, que le ofrece a Aldo la posibilidad de traer a su familia. A cambio tendrá que volver a su viejo oficio: fabricar bombas explosivas para grupos revolucionarios.

Il cileno proyecta su estreno en salas chilenas para el primer semestre de 2027.