Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado inauguró su nueva edición en Valparaíso

Bajo el lema “15 años proyectando con el corazón”, el Festival inauguró este martes su 15ª edición con una ceremonia que recorrió parte de su historia, reconoció a figuras fundamentales del cine y la animación para las infancias, y dio inicio a una programación gratuita que se extenderá hasta el 4 de septiembre.

La jornada recorrió parte de la historia del Festival, reconoció a figuras fundamentales del cine y la animación para las infancias y reafirmó una de las convicciones que ha acompañado a Ojo de Pescado desde su nacimiento en Valparaíso. La maestra de ceremonia en este gran inicio fue la reconocida actriz nacional Katty Kowaleczko.

El proyecto, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reafirma su compromiso con el acceso y la participación cultural de las nuevas generaciones, promoviendo el encuentro con el cine no solo como espectadores, sino también como protagonistas de los procesos de reflexión, creación y toma de decisiones que forman parte del Festival.

Alejandra Fritis, directora artística del Festival Ojo de Pescado, destacó el significado de alcanzar esta 15° edición y el camino construido junto a distintas generaciones de la niñez y adolescencia.

“Existe una sensación de muchas emociones, porque al concentrar todo esto en una ceremonia inaugural, nosotros mismos, que estamos inmersos en el proceso y en el quehacer cotidiano de Ojo de Pescado (…) es una manera de revisar internamente nuestros propios procesos y darnos cuenta de que hemos llegado a muchos lugares de Chile, que hemos tenido y seguimos teniendo jurados y juradas, que hemos exhibido películas, estado en salas de cine, y realizado talleres de cine. Es mirar en retrospectiva y construir, solidificar, para que podamos proyectar el futuro de Ojo de Pescado. Eso es lo que ocurre en este momento de celebrar, de iniciar la celebración de estos 15 años”. Indicó la directora artística del certamen en la inauguración.

La ceremonia contó además con la participación de representantes de la Municipalidad de Valparaíso, el Gobierno Regional de Valparaíso, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), ProChile y el Parque Cultural de Valparaíso, quienes relevaron la trayectoria de 15 años de Ojo de Pescado y su aporte al acceso a la cultura, la participación de niñas, niños y jóvenes, el trabajo con los territorios y el fortalecimiento de iniciativas culturales dirigidas a las nuevas generaciones.

“Es un aporte muy relevante el que realiza el Festival Ojo de Pescado en esa forma de involucrarse con la juventud, a través de generar espacios en donde se ponga en valor todo el trabajo de las artes audiovisuales, que sabemos se producen en nuestra comuna y en otras del país, pues son una herramienta sumamente enriquecedora para nuestras comunidades educativas y para la comunidad general de Valparaíso.”,

Por su parte, Paula Rosso expresó que “la equidad territorial es fundamental: que niñas y niños de distintas comunas de la región accedan al cine y la cultura puede marcar un antes y un después en sus vidas, abriéndoles nuevos mundos y despertando su creatividad”. señaló la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, durante la ceremonia de inauguración.

Por su parte, desde la dirección del Parque Cultural de Valparaíso destacaron especialmente la metodología participativa del Festival y el rol activo que tienen niñas, niños y jóvenes en sus procesos.

“Lo más esencial del Festival Ojo de Pescado es su metodología de trabajo para que los niños, niñas y adolescentes puedan tomar una decisión respecto al festival. Encontrarme aquí en la entrada con niños que me dicen ‘Yo fui jurado’, o niños que me dicen que quieren estar todos los días viniendo al parque porque quieren ver bien cuál va a ser la selección de películas o de cortometrajes. Ver que ellos son parte de la metodología creativa del festival (…) Es muy interesante que esa participación incidente a futuro se vea reflejada en el quehacer total del Parque Cultural de Valparaíso”, señaló Andrés Soffia.

En esta misma línea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), representado por su jefe regional, Fernando Martínez, destacó el proyecto “Miradas que Transforman”, desarrollado junto a Ojo de Pescado durante este año.

“Es una posibilidad de llegar a niños, niñas y adolescentes con lo que para nosotros son los derechos culturales (…) No siempre es fácil encontrar espacios y mecanismos por lo que esta alianza nos permite contar con un mecanismo de llegada a personas que tienen los mismos derechos que todos, pero que no siempre es fácil poder mostrarles esos derechos, que los comprendan y, sobre todo, que se generen estos espacios de reflexión”.

Desde una perspectiva regional, Paula Rosso, consejera regional de Valparaíso, destacó el alcance territorial de la iniciativa y su impacto en las nuevas generaciones: “La medida que han tomado de poder trabajar con equidad territorial y que niños y niñas de la región, de distintas provincias y comunas tengan acceso a la cultura y al cine en particular de este Festival Ojo de Pescado, que va dirigido a ellos y a ellas, creo que incide en sus vidas. Puede haber un antes y un después, porque les abre a conocer otras realidades, otros mundos”, expresó.

Reconocimientos a figuras del cine

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la exhibición de “V al Paraíso”, de Pablo Alibaud, como reconocimiento a la ciudad que ha acompañado la historia del Festival. La ceremonia también distinguió a Michael Harbauer, director del Schlingel Film Festival de Alemania; Vivienne Barry, destacada figura de la animación chilena; y Alicia Vega, referente de la educación cinematográfica en Chile, por sus respectivas contribuciones al cine, la animación y la formación de nuevas audiencias.

Durante la inauguración también fueron presentados los jurados encargados de evaluar las obras y creaciones de las cuatro categorías en competencia. Este año, Ojo de Pescado cuenta con el jurado más numeroso en la historia del Festival: 196 personas en total. De ellas, 158 son niñas, niños y jóvenes que participan en las categorías de Cortometrajes Internacionales, Series de TV y Largometrajes Internacionales en Retrospectiva; 35 docentes integran el jurado de la categoría Jóvenes Cineastas; y tres profesionales evalúan la competencia de Contenidos Interactivos.

Esta participación evidencia de manera concreta el interés de niñas, niños y jóvenes, principalmente de la Región de Valparaíso y también de la Región Metropolitana, por ser parte activa del Festival. Una convocatoria que reafirma a Ojo de Pescado como un espacio genuino y legítimo de participación, donde las infancias y juventudes no sólo asisten y ven cine, sino que opinan, deliberan, intercambian miradas y toman decisiones sobre las obras que reconocen y premian.

La programación se desarrollará entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, con actividades gratuitas distribuidas en siete sedes de Valparaíso. Junto con las exhibiciones de las obras en competencia, el Festival contempla la sección Cine Chileno en Retrospectiva, además de talleres, conversatorios, funciones especiales y diversas actividades para niñas, niños, jóvenes, comunidades educativas y público general.

A 15 años de su nacimiento, el Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado renueva así el compromiso que inspira el lema de esta edición: seguir proyectando con el corazón y abrir espacios para que nuevas generaciones puedan mirar, crear, imaginar y encontrarse a través del cine.

Toda la programación, información sobre las actividades y convocatorias para comunidades estudiantiles está disponible en www.ojodepescado.cl