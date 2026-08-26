Ocho muertos y cientos de heridos deja incendio en planta química en el oriente de Rusia

Al menos ocho muertos dejó un incendio en una planta de gas en la región de Amur, en el Lejano Oriente Ruso, informó la defensa civil y los servicios de emergencias locales.

El incidente ocurrió en el Complejo Químico de Gas de Amur, en la ciudad de Svobodny, a 167 kilómetros de Blagovéshchenk, capital de la región y fronteriza con China, y a más de 7.500 kilómetros al este de Moscú, centro de poder ruso.

Además de los ochos fallecidos, otras ocho personas están desaparecidas y 152 personas resultaron con heridas de diversa consideración. De los ocho fallecidos, se identificó a un ciudadano ruso y seis chinos, mientras todos los desaparecidos corresponden a ciudadanos chinos.

“En el marco de las labores de búsqueda y rescate llevadas a cabo durante la primera mitad de la jornada los especialistas localizaron y evacuaron los cuerpos de seis fallecidos (…) Otro cuerpo yace en una zona a la que todavía no se puede acceder debido a las consecuencias del incendio”, señalaron los servicios de emergencia según la agencia no gubernamental rusa Interfax.

El incendio se desató en un taller tecnológico auxiliar de la planta este martes 24, donde se alistaban los últimos preparatorios para la puesta en marcha de la instalación. Las causas, hasta el cierre de esta edición, no se han revelado, mientras autoridades rusas iniciaron una investigación por posibles violaciones a las normas de seguridad.

La planta forma parte de una inversión de 10 billones de dólares entre la petroquímica rusa Sibur y la gasolera estatal china Sinopec. Pensada para ser una de las más grandes plantas de fabricación de polímeros en el mundo, el complejo estaba en sus últimas pruebas antes de su apertura total, a realizarse en 2027, según Moscow Times.