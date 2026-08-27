Falleció el escritor Aníbal Ricci

El escritor Aníbal Ricci falleció este miércoles, según confirmaron fuentes de la corporación Letras de Chile a El Mostrador, donde publicó numerosas crónicas.

“El día 26 de agosto de este año 2026, partió de este mundo nuestro socio Aníbal Ricci Anduaga, nacido en Santiago de Chile en 1968”, indicó la corporación.

El fallecimiento fue lamentado por la Sociedad de Escritores de Chile (SECH).

“En nombre del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile, expresamos nuestro hondo pesar por la trágica y prematura muerte del escritor y socio de nuestra institución, Aníbal Ricci, ocurrida en el día de ayer, miércoles 26 de agosto de 2026”, indicó la SECH.

“Hacemos llegar a su familia, amigos y cercanos, nuestras más sentidas condolencias por su irreparable pérdida”, señala la declaración firmada por su directorio.

Trayectoria

Ricci fue un escritor, y crítico de cine chileno, formado inicialmente como ingeniero comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Su obra abarca novelas, cuentos, crónicas, ensayos y crítica cinematográfica. Entre sus libros se encuentran; Fear (2007), Sin besos en la boca (2008), Tan lejos. Tan cerca (2011), El rincón más lejano (2013), Siempre me roban el reloj (2014), El martirio de los días y las noches (2015), El pasado nunca termina de ocurrir (2016), Voces en mi cabeza (2020), Miedo (2021), Hablemos de cine (2023), Pensamiento delirante (2023) y Amor delirante (2025).

“Su narrativa se caracteriza por explorar la subjetividad, la angustia, la memoria, los misterios de la mente humana, las relaciones familiares y los conflictos de la sociedad contemporánea. En sus textos existe además una estrecha relación entre literatura, filosofía, música y cine”, indicó la corporación.

“Cada persona que conocía era sospechosa. Me quería tan poco. Los acontecimientos pasaban ante mis narices sin poder hacer nada. Si me insultaban, me quedaba callado. Si me seguían, huía. Si amaba, se aprovechaban”, escribió Ricci en «Miedo» (Editorial Zuramerica).

El autor también desarrolló una importante labor como crítico cinematográfico y colaborador de medios y en particular en la Corporación Letras de Chile.

“Quienes integramos esta institución, en la que no dejó de colaborar por años, lamentamos profundamente su muerte, y extendemos nuestras condolencias a la familia”, indicó la entidad.