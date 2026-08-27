“Sorprendidos y molestos”: Grupo Congreso denunció que MINCAP usó canción sin permiso

El grupo Congreso denunció este jueves que el Ministerio de las Culturas utilizó una canción suya sin autorización.

“Tomamos conocimiento del uso de nuestra canción ‘En todas las esquinas’ en una publicación desde la cuenta de Instagram del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, indicó el grupo en sus redes sociales.

“Sobre lo anterior, queremos expresar que no fuimos consultados ni hemos autorizado dicho uso, por lo que nos declaramos sorprendidos y molestos frente a esta situación”, agregó la declaración respecto a la canción, utilizada en un reel del ministerio.

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“Consideramos fundamental que la utilización de nuestras obras en comunicaciones de carácter institucional respete los procedimientos correspondientes y, especialmente, la voluntad de sus autores y titulares”, cerró la publicación.

El Mostrador consultó con la secretaría de Estado por la denuncia, pero la entidad señaló que no se referirá al tema.

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