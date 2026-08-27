Senadora Vodanovic rechaza rescatar reforma de Arrau y exige al Gobierno retirar el proyecto

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, rechazó la fórmula que explora un sector del oficialismo para salvar la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno: refundirla con alguna de las cuatro mociones que ella ha patrocinado en la materia.

Según informó La Tercera, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el senador Andrés Longton (RN) contactaron a Vodanovic para intentar acercar posiciones. Ambos plantean eliminar el nuevo estado de excepción de seguridad pública propuesto por el Ejecutivo y rescatar otros puntos del proyecto.

“El proyecto que el gobierno presentó, como se ha visto, no tiene viabilidad política ni jurídica, no tiene apoyo ni siquiera dentro del oficialismo y pretender salvar un mal proyecto como un capricho, no, realmente no se entiende”, afirmó la senadora.

Vodanovic también abordó el tema durante una reunión sostenida el lunes en La Moneda con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. En ese encuentro pidió retirar la reforma y priorizar el proyecto contenido en el boletín 16.707, que busca establecer un régimen penitenciario especial para personas en prisión preventiva o condenadas por crimen organizado y hechos violentos.

Una propuesta distinta

La presidenta del PS adelantó, además, que trabaja en una nueva reforma constitucional sobre seguridad pública. Según explicó, se trataría de una propuesta acotada y distinta del estado de excepción diseñado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

La negativa de Vodanovic complica las opciones del Gobierno. La reforma requiere 29 votos en el Senado para aprobar la idea de legislar y cada una de sus normas sensibles, pero el Ejecutivo tampoco tendría asegurados los 26 respaldos aliados obtenidos anteriormente por su reforma económica.

Entre las iniciativas patrocinadas por Vodanovic también figuran propuestas para restringir los indultos a condenados por delitos graves, crear un grupo operativo especial contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y aplicar medidas cautelares a extranjeros que mantengan alertas de la policía internacional.