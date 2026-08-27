Amplían detención de conductor tras atropello fatal de cineasta Paz Ramírez en Providencia

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago amplió hasta este viernes la detención de Ignacio Palma Weinfeld, conductor detenido por el atropello que provocó la muerte de la productora y cineasta Paz Ramírez el pasado domingo en Providencia.

Según informó Emol, el ciudadano chileno de 53 años fue aprehendido por personal del OS9 de Carabineros en su departamento, ubicado en Santiago centro.

Durante la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó ampliar la detención para obtener nuevos antecedentes antes de formalizar la investigación. El tribunal acogió el requerimiento y fijó la continuación de la audiencia para la mañana de este viernes.

Uno de los delitos que se evalúa imputar es cuasidelito de homicidio, con la agravante de abandonar el lugar y no prestar auxilio a la víctima. Sin embargo, la calificación dependerá del informe que debe entregar la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros.

La fiscal jefa de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Rossana Folli, explicó que el reporte técnico es necesario para establecer las circunstancias del atropello y definir la imputación.

“Ese informe es primordial para el Ministerio Público (…) a efecto de poder determinar los delitos que se le imputarán a la persona responsable”, señaló.

La persecutora agregó que el tribunal rechazó el reclamo presentado por la defensa, que sostuvo que la detención fue ilegal porque Palma entregó declaraciones al OS9 sin la presencia de un abogado. La magistrada determinó que el procedimiento se ajustó a derecho.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.