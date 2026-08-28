Se posterga celebración del Día Mundial del Folklore por condiciones climáticas

La celebración del Festival de la XVº versión del Día Mundial del Folklore será postergado debido a la contingencia climática pronosticada para esta semana, en la que se proyectan lluvias hasta el día sábado 29 de agosto, informaron este viernes los organizadores.

“Esta decisión ha sido adoptada con responsabilidad y con el principal objetivo de res­ guardar la seguridad de las agrupaciones participantes, artistas, equipos de trabajo y todas las personas que asistirán a esta celebración”, indicó el comunicado.

“Sabemos el entusiasmo y el esfuerzo que existe detrás de este encuentro y lamenta­ mos los inconvenientes que este cambio pueda generar. Agradecemos profunda­mente la comprensión y el compromiso de todas las agrupaciones y personas que son parte de este proyecto”, señalaron.

El comunicado además concluye informando que próximamente informará la nueva fecha de realización del festival a través de sus canales oficiales.