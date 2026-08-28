Prisión preventiva para informático acusado de colaborar con banda narco en Santiago

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la prisión preventiva para el administrativo del Tercer Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago acusado de entregar información a una banda de narcotraficantes en la Región Metropolitana.

Jaime Osvaldo Inostroza Andrade, ingeniero informático con 29 años de servicio al Poder Judicial, fue considerado un peligro para la sociedad según el tribunal. Esto, por la pluralidad de delitos que se le imputan y las penas que podría llegar a recibir en caso de que la investigación lo encuentre culpable.

“Nos declaramos satisfechos, creemos que ha sido una investigación prolija. Hemos entregado al tribunal un sinnúmero de antecedentes que todos ellos interpretaron en forma armónica, acreditan que la persona del imputado, un funcionario público perteneciente al Poder Judicial, obstruyó investigaciones, reveló secretos de investigaciones que no podía revelar y además cometió delitos de cohecho agravados en carácter de reiterados”, dijo el fiscal de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén.

La cantidad de dinero que habría recibido Inostroza son materia de indagatorias. Sobre ello, dijo que “es una investigación que requiere un análisis patrimonial exhaustivo de las cuentas del imputado. Nosotros obtuvimos autorizaciones judiciales para aquello. Es una parte técnica que está desarrollando la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones”, agregó.

El abogado defensor, Tufit Bufadel, aseguró que su representado “colaboró, entregó los antecedentes, entregó sus teléfonos (…) No destruyó ninguna de las evidencias, entregó las claves también para que pudieran ser abiertos”. Esto, en contraposición a la versión de Fiscalía, que negó cualquier colaboración a las diligencias.

“Se entregaron los dos teléfonos, y los dos teléfonos están en poder de la policía. Así que, desde nuestra perspectiva, ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, colaborando en lo que se puede en una flagrancia. O sea, no puede aportar mayores antecedentes, pero va a declarar en esta causa y va a aportar elementos que pueden ser relevantes para la investigación”, sumó la defensa.

El plazo de investigación será de 200 días, mientras se define el traslado de Inostroza al anexo penitenciario Capitán Yáber o a Punta Peuco.