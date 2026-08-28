Un podcast fue premiado por contar historias con niñas protagonistas

El podcast “Dar vuelta el mundo en 80 días” fue distinguido con el premio “Meninas Protagonistas” en una nueva edición del Festival Internacional ComKids, uno de los principales encuentros de contenidos audiovisuales y digitales destinados a las infancias de América Latina.

El reconocimiento “Meninas Protagonistas” distingue especialmente a aquellas producciones que representan a las niñas desde lugares diversos, activos y alejados de los estereotipos tradicionales.

“Dar vuelta el mundo en 80 días” es una producción de la Fundación Norma y Leo Werthein, a través de su plataforma de entretenimiento educativo EPlus, junto con Cuentos Feroces y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Inspirado libremente en los cuentos clásicos, el podcast propone una aventura protagonizada por Caperuzota, una niña intrépida que emprende una misión de rescate a bordo de un globo capaz de volar más rápido que cualquier tormenta. A lo largo del viaje, ella y sus compañeros deberán colaborar para atravesar distintos desafíos vinculados con la crisis climática y encontrar soluciones colectivas para cuidar el planeta.

Con humor, aventura y personajes entrañables, la historia acerca a niños y niñas temas de relevancia global desde una narrativa accesible y promueve valores como la empatía, la solidaridad, el respeto por la diversidad y el compromiso ambiental.

“Dar vuelta el mundo en 80 días” forma parte de una serie de contenidos que busca acercar a las infancias historias capaces de despertar preguntas, estimular el pensamiento crítico y promover la construcción de ciudadanía.

El reconocimiento de ComKids pone en valor el trabajo conjunto entre organizaciones comprometidas con la educación, los derechos de las infancias y la creación de contenidos de calidad para las nuevas generaciones.

El podcast está disponible en el ecosistema EPlus, que incluye su sitio web, su señal de televisión en la grilla satelital de DIRECTV, la plataforma de streaming y TV en vivo DGO y sus redes sociales. También puede escucharse en Spotify y verse en YouTube.

Disponible en:

Eplus: https://escuelaplus.com/?s=Cuentos+feroces

En Spotify: https://open.spotify.com/show/2I9OpvGswO1fQWIk2RaDeL?si=aobxSmTIT5C0bPUohhXLIg&utm_source=copy-link&sci=spotify%3Acard-config%3A5ixRSCXJ27W3hLjV8pD59r

YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLrXh1CmnN3YOh5yST2ZrRT2-dHFLzEda-&si=0uhVp4eX_BYf7utA

Sobre la Fundación Norma y Leo Werthein

La Fundación Norma y Leo Werthein impulsa las iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social del Grupo Werthein en América Latina, desarrollando proyectos en educación, cultura y sostenibilidad que generen un impacto positivo y duradero en las comunidades. Más información en: https://fundacionleowerthein.com/

Acerca de E+

E+ es la plataforma de entretenimiento educativo de la Fundación Norma y Leo Werthein. Desarrolla contenidos audiovisuales para niñas, niños, adolescentes, docentes y familias, distribuidos en América Latina a través de DIRECTV, DGO, SKY + y plataformas digitales.