“No estoy segura si la voy a poder recibir”: Sheinbaum dejó en duda posible reunión con Bachelet

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en suspenso su posible reunión con la exmandataria chilena Michelle Bachelet, en el marco de su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Aunque la jefa del país había dicho que este viernes se encontraría con ella, en horas de esta mañana se excusó, debido a su intensa agenda presidencial. “No estoy segura si la voy a poder recibir porque tengo bastantes actividades, pero voy a estar en contacto con ella para ver el momento en que pueda recibirla”, dijo en su rueda de prensa matutina.

Bachelet está en México desde el martes, país que patrocina su candidatura a dirigir la ONU. Ese mismo día, Sheinbaum había destacado, dentro del complejo escenario, las capacidades de la política chilena de 74 años.

La postulación de Bachelet, según los sondeos informales, va penúltima, solo antes de la ecuatoriana Ivonne Baki. Dentro de la instancia del Consejo de Seguridad de la ONU, cinco miembros tienen poder de vetar cualquier candidatura, como los Estados Unidos, Francia, Rusia, China e Inglaterra.

Por esto, los próximos días serán de reunir apoyos y consolidar la postulación, o en caso contrario, deponerla antes de la votación oficial.