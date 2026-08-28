Briones prende alarmas por desempleo: “No cabe duda de que estamos en una emergencia”

El desempleo de 9,5% encendió las alarmas del exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien calificó la situación como una “emergencia” y sostuvo que enfrentar el deterioro del mercado laboral debe transformarse en la principal prioridad económica, incluso ante las expectativas depositadas por el Gobierno en su megarreforma.

“No cabe duda de que estamos en una emergencia”, afirmó el presidente de Horizontal, luego de que la tasa de desocupación del trimestre mayo-julio alcanzara su nivel más alto en cinco años.

Para Briones, además, el problema trasciende el último dato conocido y responde a una dificultad que se ha instalado de manera más profunda en la economía.

“Tenemos un problema bien estructural de desempleo. Yo siento que la primerísima prioridad, por muchas razones, hoy día en materia económica tiene que ser atacar esto”, sostuvo en Radio 13C.

El exministro puso especial atención en las expectativas respecto de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo. Aunque valoró sus efectos sobre las perspectivas de crecimiento del país, advirtió que esas modificaciones no tienen la capacidad de traducirse automáticamente en nuevos puestos de trabajo.

“La megarreforma hace algo muy importante, que es aumentar la velocidad de crecimiento tendencial de Chile, pero eso no es un botón que uno apriete y que automáticamente active el empleo”, explicó.

Briones también llamó a considerar los plazos necesarios para que reformas de esa naturaleza tengan efectos sobre la actividad, descartando que pueda exigirse al Ejecutivo un despegue inmediato de la economía. “De hecho, estas cosas toman tiempo y nadie podría juzgar al Gobierno porque en seis meses la economía haya despegado”, afirmó.

El riesgo, advirtió, aparece si el crecimiento comienza a recuperarse durante el próximo año, pero esa mejoría no logra llegar al mercado laboral.

“Si nosotros tenemos un año 2027 en que estamos creciendo, pero el desempleo sigue arriba, la gente empieza a decir: ‘Bueno, ¿de qué crecimiento me habla? No me está llegando’”, señaló.

Según el economista, un escenario de ese tipo también podría terminar debilitando el respaldo a la propia agenda económica: “Entonces empezamos a perder tracción respecto al momentum de reformas pro crecimiento”.

Frente a una situación que considera urgente, Briones planteó complementar las reformas estructurales con medidas capaces de impactar en el empleo en plazos más acotados. Entre ellas mencionó los subsidios a la contratación y la aceleración de proyectos de inversión que tengan un uso intensivo de mano de obra.

“Todo lo que sea intensivo en mano de obra, que es inversión pública y privada, vivienda, infraestructura que está lista para activarse, hay que tener sus permisos hechos, concesiones que están en el tubo, todo eso hay que acelerarlo al máximo”, sostuvo.