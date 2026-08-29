Familia de realizadora audiovisual exige justicia a los responsables de su muerte

La familia de la realizadora audiovisual Fabiola Flores pidió justicia por su muerte, al cumplirse este sábado dos años de un accidente que le provocó la muerte.

Flores, de 34 años, participaba en una filmación en el centro de montaña El Colorado.

“Cerca de las 6 de la tarde de aquel 29 de agosto de 2024 nos avisaron que Fabiola había sufrido una grave caída y que estaba siendo trasladada en ambulancia hasta la Clínica San Carlos de Apoquindo”, relatan sus cercanos sobre lo sucedido hace dos años. “Mientras íbamos a su encuentro, la Fa luchaba por su vida dentro de una ambulancia escoltada por Carabineros”, agregan.

La caída le provocó una grave hemorragia y sufrió dos paros cardíacos antes de llegar a urgencias. Cinco días después, Flores falleció.

Debido a las irregularidades en las condiciones de trabajo que rodearon su muerte, la productora responsable fue multada por la SEREMI de Salud y la Dirección del Trabajo.

Actualmente hay tres procesos judiciales en curso destinados a determinar las responsabilidades correspondientes.