Los Jaivas llegan a Concepción para presentar en vivo la histórica obra “Alturas de Macchu Picchu”.

El espectáculo contempla la interpretación íntegra del disco, junto a una puesta en escena especialmente diseñada para esta conmemoración y un recorrido por algunos de los clásicos más reconocidos de la trayectoria de Los Jaivas. La presentación incorpora además Ruinas y Caminos, dos composiciones inéditas creadas durante la década de 1970 y recientemente recuperadas del archivo histórico de la banda, que han sido estrenadas en vivo durante esta gira.

Concebido a fines de 1981 en París e inspirado en los versos del Canto General de Pablo Neruda, Alturas de Macchu Picchu fue estrenado en vivo en mayo de 1982 en el Palais des Glaces de París y presentado posteriormente en Chile con tres históricas funciones en el Teatro Caupolicán. La obra marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Los Jaivas y se convirtió en una pieza fundamental del patrimonio musical chileno y latinoamericano.

Desde su inicio en mayo, la gira ha recorrido distintas ciudades del país, convocando a miles de espectadores y generando un encuentro entre distintas generaciones en torno a la música de Los Jaivas. Cada presentación propone un viaje por la dimensión musical y poética del álbum, acompañado por algunos de los grandes clásicos de una agrupación que cuenta con más de seis décadas de trayectoria.

La llegada a Concepción tendrá además un significado especial para la banda, que en marzo de este año protagonizó una imponente y aplaudida presentación en el Festival REC, uno de los principales encuentros musicales del país. En aquella oportunidad, Los Jaivas reunieron a miles de personas en torno a un repertorio que volvió a demostrar la vigencia y fuerza de su música frente a nuevas generaciones.

Ahora, la agrupación regresará a la ciudad el sábado 12 de septiembre para presentar en el Teatro Universidad de Concepción una propuesta especialmente dedicada a Alturas de Macchu Picchu, reafirmando el vínculo con un público que ha acompañado su trayectoria y que tendrá la oportunidad de vivir en directo esta obra en su integridad.

La gira continuará posteriormente por otras ciudades de Chile como Punta Arenas (el 26 de septiembre), Osorno (el 2 de octubre), Santiago (el 9 y 10 de octubre en el Teatro Caupolicán) y tendrá además una etapa internacional, cuyo primer destino será Lima, Perú, el próximo 5 de diciembre, donde Los Jaivas compartirán escenario por primera vez con la legendaria agrupación peruana Los Mirlos, en el Anfiteatro Plaza Exposición.

Próximas fechas y ciudades:

12 de septiembre – Concepción (Teatro UdeC)

26 de septiembre – Punta Arenas (Hotel Dreams)

02 de octubre – Osorno (Hotel Sonesta)

09 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

10 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

12 de Octubre – Coquimbo (Enjoy Coquimbo)

24 de Octubre – Arica (Hotel Antay)

14 de noviembre – Curicó (Teatro Municipal de Curicó)

12 de diciembre – Valparaíso (Teatro Municipal de Valpo)

05 de diciembre – Lima, Perú (Anfiteatro del Parque de la Exposición)