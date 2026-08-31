Kast viajará a Magallanes y Núñez exige 29 votos para reforma de seguridad

Kast viajará a Magallanes y se reunirá con Milei tras tensión por el Estrecho

El Presidente José Antonio Kast viajará este martes a Punta Arenas para supervisar el ejercicio Jaukén, un despliegue conjunto del Ejército y la Armada en los canales australes, islas y territorio continental. La actividad estaba programada antes de la controversia con Argentina, pero adquirió relevancia tras los dichos del jefe de la Fuerza Aérea de ese país sobre Magallanes. El jueves, Kast prevé reunirse en Santiago con Javier Milei, durante el Foro de Madrid. La Cancillería chilena mantiene su petición de eliminar el decreto argentino que define el Estrecho como un espacio compartido.

Núñez exige a La Moneda construir los 29 votos para la reforma de seguridad

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que la Cámara Alta deberá encauzar esta semana la discusión sobre la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno. La parlamentaria sostuvo que La Moneda tiene la responsabilidad de construir los 29 votos necesarios para aprobarla y admitió que faltó socializar el proyecto antes de su ingreso. La Comisión de Constitución será la instancia principal, con participación de las comisiones de Seguridad y Defensa. Núñez planteó que el debate debe avanzar con realismo legislativo y transformar las diferencias políticas en soluciones concretas.

Quiroz anuncia reforma para reactivar el crédito de vivienda y atraer inversiones

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno iniciará el 7 de septiembre una reforma al mercado de capitales destinada a mejorar el acceso al crédito para la vivienda y atraer inversión extranjera. La propuesta revisará exigencias como la obtención de RUT para determinadas operaciones, el impuesto de retención de 4 % y el impuesto de timbres y estampillas asociado a ciertos créditos. Quiroz sostuvo que el mercado lleva 15 años sin una modernización y afirmó que eliminar algunas trabas tendría un impacto fiscal mínimo, pero podría generar mayor actividad y recaudación.

Irán afirma que atacó bases de EE. UU. en Jordania tras bombardeo en Larak

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que atacó con misiles y drones dos bases estadounidenses en Jordania, en respuesta al bombardeo de Washington contra dos lanzadores instalados en la isla iraní de Larak, en el estrecho de Ormuz. Teherán aseguró que provocó daños, pero esa versión no ha sido confirmada de manera independiente. El Ejército jordano informó que interceptó y destruyó ocho misiles que ingresaron a su espacio aéreo. Estados Unidos sostuvo que su operación buscaba impedir la colocación de minas marinas en una ruta estratégica para el comercio mundial.

Cadem: 75 % evalúa negativamente al Poder Judicial y 59 % desaprueba a Kast

La encuesta Plaza Pública de Cadem mostró que un 75 % evalúa negativamente al Poder Judicial y un 83 % declara que la institución no le genera confianza. Además, un 81 % considera que la Justicia se deja influenciar por los sectores más poderosos. La medición también registró un 38 % de aprobación y un 59 % de desaprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast. Respecto de la reforma de seguridad, un 60 % rechazó que el Ejecutivo pueda decretar el nuevo estado de excepción por 120 días, mientras un 33 % respaldó esa fórmula. Además, un 79 % ve la economía estancada o en retroceso.

Perú detiene a requerido por Chile y vinculado al Tren de Aragua

La Policía Nacional del Perú detuvo en Lima a Ibelmery Adon Colina Maldonado, conocido como R15 y requerido por la Justicia chilena por su eventual participación en una red de secuestros y extorsiones vinculada al Tren de Aragua. La captura se realizó con apoyo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de Chile y el FBI. Las autoridades lo vinculan con el secuestro de un ciudadano venezolano ocurrido en Estación Central en mayo. El detenido contaba con una orden de detención vigente. Perú informó que ingresó irregularmente al país y que será expulsado y entregado a Chile. [*]

Riada en Nepal y Tíbet deja más de 800 muertos y 3.000 desaparecidos

Al menos 804 personas murieron y más de tres mil permanecen desaparecidas tras la gigantesca riada que arrasó valles de Nepal y Tíbet. Las operaciones de rescate enfrentan lluvias, niebla, nuevos deslizamientos y la destrucción de carreteras y puentes. La policía nepalí informó que más de ocho mil personas fueron rescatadas y el Gobierno calcula que más de cien podrían seguir con vida en túneles y centrales subterráneas. Nepal pidió asistencia internacional especializada y estimó que la reconstrucción costará entre cuatro mil y cinco mil millones de dólares.

Colo Colo golea a Audax y aumenta a 16 puntos su ventaja sobre la U

Colo Colo goleó por cinco a uno a Audax Italiano en el estadio Monumental y aumentó a 16 puntos su ventaja sobre Universidad de Chile en la cima del campeonato nacional. Javier Correa abrió la cuenta a los 15 minutos y anotó dos de los cinco goles del equipo dirigido por Fernando Ortiz. El triunfo llegó después de la derrota de la U ante Universidad de Concepción y dejó a los albos más cerca de conquistar la estrella número 35. Audax, en cambio, quedó bajo presión porque se mantiene apenas un punto por encima de la zona de descenso. El equipo albo venía de ganar el Superclásico y mantuvo la formación utilizada ante los azules.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.