Septiembre llega a CEAC con piano, danza, sonidos clásicos, contemporáneos y debut de Ari Rasilainen

Septiembre llegará al Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) con una programación que invita a recorrer distintas épocas, territorios y lenguajes. Piano, música sinfónica y danza contemporánea se darán cita en una programación que va desde el romanticismo de Robert Schumann hasta la relectura contemporánea de Vivaldi por parte de Max Richter.

El hito del mes será el regreso del maestro Ari Rasilainen y su primera presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en su calidad de director artístico nombrado, cargo que marca el inicio de una nueva etapa para el elenco. El maestro dirigirá un único concierto el sábado 12 de septiembre a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, titulado “Épica de norte a sur”.

Formado en la Academia Sibelius y con una trayectoria que incluye la titularidad de agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de la Radio de Noruega y la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, en Alemania, Rasilainen ha dirigido orquestas como las Filarmónicas de Oslo, Bergen y Praga, y desde 2011 es profesor de dirección orquestal en la Academia de Würzburg.

El programa abre con la Sinfonía n.º 2 en si menor “Épica”, op. 5, de Alexander Borodin, integrante del histórico “Grupo de los cinco” de compositores rusos que, hacia la segunda mitad del siglo XIX, buscó construir un lenguaje musical propio, distante de los cánones europeos dominantes en los conservatorios de la época. Escrita entre 1869 y 1876, la obra ha sido descrita por la musicología como un retrato sonoro de la vieja Rusia. Así, su primer movimiento evocaría una reunión de príncipes rusos, el Andante remite a la tradición de los bayans —un cierto equivalente ruso a los trovadores— y el final retrataría un banquete de celebración de héroes.

Le sigue Cantus arcticus, op. 61, del compositor finlandés Einojuhani Rautavaara, subtitulada Concierto para pájaros y orquesta. Compuesta en 1972 por encargo de la Universidad de Oulu para su primera ceremonia de graduación de doctorado, la obra incorpora grabaciones de cantos de aves capturadas cerca del círculo polar ártico y en los pantanos de Liminka, en el norte de Finlandia. Está estructurada en tres movimientos —El pantano, Melancolía y Cisnes migrando—, que combinan el sonido orquestal con el paisaje sonoro natural de esa región.

El concierto cierra con En el sur (Alassio), op. 50, del compositor británico Edward Elgar, escrita durante unas vacaciones familiares en Italia en el invierno de 1903-1904. Concebida inicialmente como parte de una sinfonía que en definitiva no continuó, la obra fue hasta entonces la pieza orquestal más extensa de Elgar, y se estrenó en Londres en 1904.

IX Ciclo de Piano: Fantasías

Las actividades del mes partirán el miércoles 2 con la pianista Liza Chung, protagonista del quinto concierto del IX Ciclo de Piano. A las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, la intérprete abordará tres obras fundamentales del repertorio pianístico: la Fantasía, op. 16 “Kreisleriana” de Robert Schumann, la Polonesa Fantasía, op. 61 de Frédéric Chopin y la Fantasía Bética de Manuel de Falla.

El programa propone tres aproximaciones a la fantasía y a la identidad musical. Con Schumann se acerca a la imaginación desbordante, donde la figura literaria de Johannes Kreisler, creada por el músico y escritor alemán E. T. A. Hoffman, es tomada como inspiración para una de sus obras más personales. Con Chopin, el espíritu de la música folclórica polaca dialoga con la tradición docta europea, mientras que en de Falla lleva el lenguaje musical español a una escritura pianística de gran complejidad, marcada por la sonoridad andaluza y el modo frigio.

Últimas funciones de Voces

El recorrido artístico continuará en el Teatro Universidad de Chile el viernes 4 y sábado 5 a las 20:00 horas, y el domingo 6 a las 18:30, con la danza contemporánea del Ballet Nacional Chileno. Será su segunda semana de funciones con Voces, creación del coreógrafo británico Ihsan Rustem, en la reposición de la española Laura Fernández.

La obra parte de una pregunta esencial planteada por Rustem: ¿qué sucede cuando nuestra voz no se escucha o se apaga? A partir de las palabras y de las experiencias que contribuyen a formar nuestra identidad, el coreógrafo construye una mirada sobre la experiencia humana que transita entre lo crudo, lo conmovedor y, en algunos momentos, lo humorístico.

La propuesta reúne música de Scanner, David Lang, Coil & Black Sun Productions, The Antlers, Giovanni Battista y Wolfgang Amadeus Mozart, junto con el diseño de vestuario de Carolina Vergara y la iluminación de Andrés Poirot.

Esta reposición adquiere además un especial significado para la compañía, pues será la última con Mathieu Guilhaumon como director artístico del BANCH, cargo que ocupó por 13 años. Así, comenta que “antes de cerrar mi etapa en la compañía y dar paso a la nueva dirección de Avatâra Ayuso, me parece interesante también terminar este ciclo retomando una obra que en su momento disfruté mucho y que yo personalmente tenía ganas de volver a ver en escena, ahora con otros intérpretes y con una nueva energía”.

Festival Internacional de Música Contemporánea en la Gran Sala Sinfónica Nacional

También el viernes 4, a las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, bajo la dirección del maestro invitado Emmanuel Siffert, será la encargada de cerrar el XXVI Festival Internacional de Música Contemporánea, organizado por el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

El programa contempla las obras Passacaglia, op. 1 de Anton Webern; Fénix de Cristián Lazo; Suelo, incierto, cielo de Natalia Solomonoff;Subterra de Ariel Sanhueza y Estudios emocionales de Roberto Falabella. El repertorio refleja el propósito central del festival, que es visibilizar, estrenar y difundir la creación musical actual, con especial énfasis en compositores chilenos y en la música de cámara y sinfónica de vanguardia.

Violines y tres siglos de música

El mes cerrará con “Cuerdas tempestuosas”, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, los días viernes 25 y sábado 26 de septiembre, a las 19:30 horas, también en la Gran Sala Sinfónica Nacional. El programa marcará igualmente el regreso del violinista y director neerlandés Daniel Rowland, quien conducirá un concierto que presenta tres momentos y aproximaciones muy diferentes a la música para cuerdas.

La primera parte estará dedicada a una de las principales figuras del Barroco, Antonio Vivaldi, con la Sonata para dos violines y continuo “La follia” y el Concierto para cuatro violines n.º 10. Rowland no solo dirigirá, sino que será además solista en la primera obra junto al concertino de la Sinfónica Nacional, Alberto Dourthé.

En tanto, en la segunda parte el elenco interpretará Tenebrae, del compositor argentino Osvaldo Golijov, una obra que invita a escuchar desde distintas perspectivas y que desarrolla una atmósfera latente, próxima a un estado reflexivo.

El cierre estará marcado por una composición fundamental del repertorio para violín, transformada desde una mirada contemporánea: Las cuatro estaciones de Vivaldi, recompuestas por Max Richter. La intervención del compositor británico construye un puente entre la música del siglo XVIII y la contemporaneidad, otorgando nuevos significados a una pieza profundamente instalada en el canon musical occidental.

Las entradas para todas las actividades del CEAC se encuentran disponibles a través de www.ceacuchile.ticketplus.cl, además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con valores desde los $5.000 y descuentos para estudiantes, personas mayores, funcionarios de la Universidad de Chile, socios Coopeuch, Vecino Providencia y Patrimonio Cultural.

Cartelera CEAC, septiembre 2026

Miércoles 2, 19:30 h. / IX Ciclo de Piano — Fantasías / Gran Sala Sinfónica Nacional

Liza Chung (Corea/Chile), piano

Programa: Schumann – Fantasía, op.16 “Kreisleriana”

Chopin – Polonesa Fantasía, op. 61

De Falla – Fantasía Bética

Viernes 4, 19:30 h. / Orquesta Sinfónica Nacional de Chile / Gran Sala Sinfónica Nacional

XXVI Festival Internacional de Música Contemporánea (concierto de cierre)

Emmanuel Siffert (Suiza), director invitado

Programa: Webern – Passacaglia, op. 1

Lazo – Fénix

Solomonoff – Suelo, incierto, cielo

Sanhueza – Subterra

Falabella – Estudios emocionales

Viernes 4 y sábado 5, 20:00 h. / domingo 6, 18:30 h. / Ballet Nacional Chileno — Voces / Teatro Universidad de Chile

Coreografía: Ihsan Rustem (Reino Unido)

Reposición: Laura Fernández Castelló (España)

Dirección artística: Mathieu Guilhaumon

Dirección artística nombrada: Avatâra Ayuso

Música: Scanner, David Lang, Coil & Black Sun Productions, The Antlers, Giovanni Battista, Wolfgang Amadeus Mozart

Sábado 12, 19:30 h. / Orquesta Sinfónica Nacional de Chile / Gran Sala Sinfónica Nacional

Concierto especial, “Épica de norte a sur”

Ari Rasilainen (Finlandia), director titular nombrado

Programa: Borodin – Sinfonía n.° 2 “Épica”

Rautavaara – Cantus Arcticus

Elgar – En el Sur

Viernes 25 y sábado 26, 19:30 h. / Orquesta Sinfónica Nacional de Chile / Gran Sala Sinfónica Nacional

Concierto 17, “Cuerdas tempestuosas”

Daniel Rowland (Países Bajos), director invitado y solista

Programa: Vivaldi – Sonata para dos violines y continuo “La follia”

Solistas: Daniel Rowland y Alberto Dourthé (concertino OSNCH)

Concierto para 4 violines

Golijov – Tenebrae

Vivaldi/Richter – Las cuatro estaciones