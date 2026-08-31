Por segunda vez: Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

El histórico Lionel Messi anunció su retiro de la selección de fútbol de Argentina.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, el mítico ’10’ y uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte, reveló que esta decisión la tomó luego de la final del Mundial 2026, donde su país cayó ante España por 1-0.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expuso.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, confesó.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, dijo el jugador que ya se había retirado en 2016, cuando Chile se proclamó bicampeón de América tras vencer a la Argentina de Messi dos veces.

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, añadió el astro.

El texto que publicó culminó con un “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!” Como un posdata, agregó que esas palabras las escribió el 21 de julio, pero luego del fallecimiento de su padre, Jorge, está “más convencido que antes”.

Messi, de 39 años, cuenta en su palmarés nacional el Mundial 2022 y el subcampeonato de las copas de 2014 y 2026. Además, obtuvo el oro olímpico en Pekín 2008 y dos Copa América, la de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, como también el segundo puesto en los torneos de Venezuela 2007, Chile 2015 y la Copa América Centenario 2016, disputada en Estados Unidos.