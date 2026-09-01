Ojo de Pescado inauguró este lunes la segunda edición de Contenidos Interactivos en Valparaíso.

La iniciativa forma parte de la programación de la 15ª edición del Festival Ojo de Pescado y contempla una Selección Oficial de 13 videojuegos de Chile, Argentina, Ecuador y una coproducción de Uruguay, a los que se suman 4 títulos brasileños gracias a la colaboración con ComKids Interactivo, que durante estas dos jornadas serán exhibidos y evaluados en el marco de la competencia.

El proyecto es financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La jornada inaugural reunió a representantes de instituciones y organizaciones vinculadas al desarrollo tecnológico y audiovisual, entre ellas la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), CRTIC, GDV Valparaíso y ComKids Interactivo de Brasil, además de desarrolladores, estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Asimismo, se dieron a conocer los premios otorgados a la competencia por DeepCool: componentes de hardware para PC de la marca, diseñados principalmente para computadoras de juegos (PCs Gamer).

Sobre el valor de incorporar los videojuegos y las experiencias interactivas al Festival, Alejandra Fritis Zapata, directora artística del Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado, destacó: “Estamos muy contentos porque constatamos que los niños, las niñas y en realidad todas las personas queremos jugar. Los videojuegos lo que nos ofrecen es eso, una experiencia lúdica, de goce y que nosotros como festival estamos buscando que además de eso se convierta en una experiencia de bienestar”.

Luis Villarroel, director del Programa Interdisciplinario de Formación Profesional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, valoró especialmente la participación de estudiantes y niñas y niños en esta segunda versión: “Vemos hoy día lleno de niños, que es lo que más nos da felicidad, porque creemos que en ellos justamente tiene que estar el futuro de nuestro país. La entretención es parte de la vida, pero también la entretención puede formar, puede desarrollar sociedades, mejores sociedades, y creemos que esta es una tremenda instancia que permite justamente a estos niños darles expectativas futuras innovadoras, creativas”.

En el encuentro también se dieron a conocer los resultados del trabajo desarrollado junto al Programa Interdisciplinario de Formación Profesional de la PUCV (PIFP), iniciativa que permitió acercar a estudiantes a los procesos de creación y desarrollo de contenidos interactivos.

Ignacio Bahamonde Alvarado, director de Proyectos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, destacó la proyección internacional de la iniciativa: “Estamos muy contentos de participar, donde precisamente hay participación de Brasil, invitado Ecuador, Argentina y seguramente Colombia, México y podríamos ir sumando cada vez más países que en el mundo audiovisual animado se está desarrollando fuertemente. Una plataforma y unas herramientas que nos permiten poder construir el futuro”.

Asimismo, se destacó el convenio suscrito entre Ojo de Pescado y CRTIC, orientado a fortalecer los vínculos entre formación, tecnología e industrias creativas, generando nuevas oportunidades de colaboración y aprendizaje en torno a los contenidos digitales.

Pablo Cristini, director tecnocreativo de CRTIC, destacó el alcance territorial de este acuerdo: “Para CRTIC es importante los vínculos regionales y locales. Nosotros tenemos un mandato de política pública que busca implementar el desarrollo tecnológico en las industrias creativas y para nosotros el desarrollo de proyectos como Ojo de pescado, que ya están consolidados en el mundo audiovisual y que se abren al mundo de los videojuegos, habla del impacto que puede tener en el territorio el desarrollo emergente de las tecnologías o la tecnocreatividad, como llamamos nosotros”.

Por su parte, Mariel Mancilla García, directora de Vinculación Artístico Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, destacó el encuentro entre distintas generaciones y comunidades que se dio durante la jornada: “Muy felices por la actividad que tuvimos el día de hoy, ya que reunió diferentes generaciones: habían estudiantes del colegio, jurados renombrados, invitados internacionales, estudiantes de PIFP, PUCV, profesores y por supuesto todo esto se vincula con los lineamientos que tiene actualmente nuestra universidad y en especial a la que yo represento, que es la vicerrectoría de vinculación con el medio”.

La programación continuó con la exhibición de las obras que integran la competencia y con un showcase de videojuegos de Brasil, presentado por Jean Rafael Tomceac, representante de ComKids Interactivo de São Paulo. La muestra incluyó los títulos Tropa Troco, Kind Heart Survivors, Hit it Back y Vétera, permitiendo conocer parte de la producción brasileña contemporánea de contenidos interactivos para públicos infantiles y juveniles. Además hubo un circuito de experiencia con lentes de Realidad Virtual facilitado por profesionales del PIFP para estudiantes de la Escuela Alemania, Escuela Diego Portales y Escuela Matilde Brandau de Ross.

Jean Rafael Tomceac, destacó la colaboración con Ojo de Pescado y el potencial de los contenidos digitales para las infancias: “Tenemos una alianza muy especial que está sucediendo con Ojo Pescado y Comkids de Brasil, Comkids Interactivo y Comkids audiovisuales. Estamos muy contentos de compartir estas experiencias con todo el equipo de Ojo de Pescado. Comkids tiene un gran trabajo con los niños, con todas las personas, instituciones que trabajan y piensan en contenido de calidad para los niños, y que el digital no es solo una pantalla que puede ser muy potente, sino que puede ser un agente de cambio para esos pequeñitos”.

La jornada finalizó con una invitación a participar en la masterclass “Optimización de flujos de trabajo usando tecnologías digitales”, que será impartida por Antea Saavedra, de CRTIC, como parte de la programación de Contenidos Interactivos

La programación continuó este martes 1 de septiembre, con nuevas actividades, exhibiciones de los videojuegos que integran la Selección Oficial y espacios de encuentro en torno a la creación de contenidos digitales para niñas, niños y jóvenes.

Toda la información sobre programación gratuita en www.ojodepescado.cl