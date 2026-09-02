Llega a Chile director de censurado documental sobre Pablo Milanés

Este jueves debuta en salas chilenas “Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés”, en el marco de los estrenos de la Red de Salas de Cine.

El segundo largometraje del director cubano Fabien Pisani, se exhibirá desde el jueves 3 de septiembre en 17 salas asociadas a la Red de norte a sur del país.

Te podría interesar:

Durante la semana de estreno se realizarán siete cineforos con la participación de su director, quien viajará a Chile para encontrarse con el público y dialogar en torno a la película, rechazada por el festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Estrenos en RED forma parte del Plan de Gestión de la Red Salas de Cine, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

A través de un diálogo íntimo con su padre gravemente enfermo, el hijo del cantautor cubano Pablo Milanés teje el retrato del hombre, del artista y de la compleja época que reflejó y enriqueció con su canto y que marcó a toda una generación.

Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés, dirigida por Fabien Pisani, quien además es hijo del cantautor cubano, es un documental musical que explora la vida del artista, marcada por el amor hacia la familia, la música y Cuba.

La película fue seleccionada como Largometraje Latinoamericano en la convocatoria Estrenos en RED 2026, iniciativa que forma parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que tiene como objetivo reconocer y difundir títulos de Chile y Latinoamérica, apoyándoles en el desarrollo de un plan de distribución y estrategia de difusión.

Estreno

Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés tendrá su estreno este jueves 3 de septiembre a las 18.45 hrs. en Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Metro U. Chile), con la presencia de su director, Fabien Pisani. Además, realizará un recorrido por 17 espacios independientes de exhibición asociados a la Red desde Antofagasta hasta Coyhaique. “Que la película llegue a salas independientes me alegra especialmente. Son espacios que siguen apostando por un cine que invita a detenerse, conversar y compartir una experiencia colectiva. Creo que Para vivir encuentra ahí su lugar natural”, comenta su director, Fabien Pisani.

El documental, co-producido entre México, España, Cuba y Estados Unidos, fue desarrollado a lo largo de quince años, periodo en que el director conversó con su padre sobre sus decisiones, sus ideales y sus contradicciones, develando lo más íntimo de Milanés: una vida acompañada de su numerosa familia y amigos, entrelazada con los sueños épicos y colectivos de su generación.

Cuenta con la participación de Pablo Milanés y reconocidos nombres de la música hispanoamericana como Silvio Rodríguez, Fito Páez, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Chico Buarque, entre tantos otros, aunando voces representativas de la música, amigos y familia del cantautor.

Revisa las funciones programadas hasta la fecha

Esquina Retornable

El Tabo 665, sector Playa Blanca, Antofagasta

Jueves 3 septiembre – 20.00 h.

Sábado 5 septiembre – 19.00 h.

Miércoles 23 septiembre – 20.00 h.

Sala Latente

Mauricio Bitrán 864, La Serena

Jueves 10 septiembre – 19.00 h.

Jueves 24 septiembre – 19.00 h.

INSOMNIA Teatro Condell

Condell 1585, Valparaíso

Sábado 5 septiembre – 17.00 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)

Lunes 7 septiembre – 17.00 h.

Jueves 10 septiembre – 17.30 h.

Miércoles 16 septiembre – 18.00 h.

Domingo 20 septiembre – 17.00 h.

Centro Cultural San Antonio

Antofagasta 545, Barrancas, San Antonio

Miércoles 2 septiembre – 19.00 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)

CasaVerde

Chacabuco 357, Los Andes

Sábado 5 septiembre – 19.00 h.

Viernes 25 septiembre – 21.00 h.

Sábado 10 octubre – 19.00 h.

Centro Arte Alameda

Arturo Prat 33, Metro U. de Chile, Santiago

Jueves 3 de septiembre – 18:45 hrs. – Cineforo con Fabien Pisani (director)

Sala K U. Mayor

Marin 321, Santiago

Miércoles 9 septiembre – 19:30 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)

Sala K Maipú – Auditorio Municipal

Alberto Llona 1899, Maipú

Martes 8 septiembre – 19.00 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)

Cineteca Nacional de Chile

Nivel -2 Centro Cultural La Moneda, Plaza de la Ciudadanía #26, Santiago

Viernes 16 octubre – 20.00 h

Viernes 23 octubre – 20.00 h

CCC

Raulí 581, Santiago

Viernes 4 septiembre – 17.00 h.

Jueves 10 septiembre – 20.00 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)

Sala de Cine UC

Libertador Bernardo O´Higgins 390, Santiago

Lunes 9 de noviembre – 18.30 h.

Sala Nemesio

Fernando Castillo Velasco 8580, La Reina

Jueves 3 septiembre – 17.30 h.

Viernes 4 septiembre – 19.00 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)

Martes 8 septiembre – 17.00 h.

EXT UCM – CURICÓ

Arturo Prat 220, Curicó

Martes 8 de septiembre – 19.00 h.

Centro Cultural de Padre Las Casas

Av. Maquehue 1441, Padre Las Casas

Jueves 19 de noviembre – 19.00 h.

Cine Club UACh

Primer piso Edificio Guillermo Araya, Campus Isla Teja s/n

Universidad Austral de Chile, Valdivia

Jueves 10 septiembre – 19.00 h.

Miércoles 23 septiembre – 19.00 h.

Jueves 1 de octubre – 19.00 h.

-1 CINE

Av Gramado 1100, Puerto Varas

Domingo 20 septiembre – 20.00 h.

Lunes 21 septiembre – 20.00 h.

Martes 22 septiembre – 20.00 h.

Sala Mafalda Mora. Casa del Arte Diego Rivera

Quillota 116, Puerto Montt

Miércoles 23 septiembre – 19.00 h.

Jueves 24 septiembre – 19.00 h.

Miércoles 30 septiembre – 19.00 h.

Centro Cultural Coyhaique

Eusebio Lillo 23, Coyhaique

Miércoles 9 septiembre – 19.00 h.

Miércoles 16 septiembre – 19.00 h.



Más información de la película en redsalasdecine.cl

Instagram: @redsalascl y @paravivirfilm

Consultas a comunicaciones@redsalasdecine.cl

Estrenos en RED forma parte del Plan de Gestión de la Red Salas de Cine Chile, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.