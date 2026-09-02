Llega a Chile director de censurado documental sobre Pablo Milanés
Este jueves debuta en Chile “Para vivir”, de Fabien Pisani. Se realizarán siete cineforos con la participación de su director, quien viajará a Chile para encontrarse con el público y dialogar en torno a la película.
Este jueves debuta en salas chilenas “Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés”, en el marco de los estrenos de la Red de Salas de Cine.
El segundo largometraje del director cubano Fabien Pisani, se exhibirá desde el jueves 3 de septiembre en 17 salas asociadas a la Red de norte a sur del país.
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Durante la semana de estreno se realizarán siete cineforos con la participación de su director, quien viajará a Chile para encontrarse con el público y dialogar en torno a la película, rechazada por el festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Estrenos en RED forma parte del Plan de Gestión de la Red Salas de Cine, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
A través de un diálogo íntimo con su padre gravemente enfermo, el hijo del cantautor cubano Pablo Milanés teje el retrato del hombre, del artista y de la compleja época que reflejó y enriqueció con su canto y que marcó a toda una generación.
Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés, dirigida por Fabien Pisani, quien además es hijo del cantautor cubano, es un documental musical que explora la vida del artista, marcada por el amor hacia la familia, la música y Cuba.
La película fue seleccionada como Largometraje Latinoamericano en la convocatoria Estrenos en RED 2026, iniciativa que forma parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que tiene como objetivo reconocer y difundir títulos de Chile y Latinoamérica, apoyándoles en el desarrollo de un plan de distribución y estrategia de difusión.
Estreno
Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés tendrá su estreno este jueves 3 de septiembre a las 18.45 hrs. en Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Metro U. Chile), con la presencia de su director, Fabien Pisani. Además, realizará un recorrido por 17 espacios independientes de exhibición asociados a la Red desde Antofagasta hasta Coyhaique. “Que la película llegue a salas independientes me alegra especialmente. Son espacios que siguen apostando por un cine que invita a detenerse, conversar y compartir una experiencia colectiva. Creo que Para vivir encuentra ahí su lugar natural”, comenta su director, Fabien Pisani.
El documental, co-producido entre México, España, Cuba y Estados Unidos, fue desarrollado a lo largo de quince años, periodo en que el director conversó con su padre sobre sus decisiones, sus ideales y sus contradicciones, develando lo más íntimo de Milanés: una vida acompañada de su numerosa familia y amigos, entrelazada con los sueños épicos y colectivos de su generación.
Cuenta con la participación de Pablo Milanés y reconocidos nombres de la música hispanoamericana como Silvio Rodríguez, Fito Páez, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Chico Buarque, entre tantos otros, aunando voces representativas de la música, amigos y familia del cantautor.
Revisa las funciones programadas hasta la fecha
- Esquina Retornable
El Tabo 665, sector Playa Blanca, Antofagasta
Jueves 3 septiembre – 20.00 h.
Sábado 5 septiembre – 19.00 h.
Miércoles 23 septiembre – 20.00 h.
- Sala Latente
Mauricio Bitrán 864, La Serena
Jueves 10 septiembre – 19.00 h.
Jueves 24 septiembre – 19.00 h.
- INSOMNIA Teatro Condell
Condell 1585, Valparaíso
Sábado 5 septiembre – 17.00 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)
Lunes 7 septiembre – 17.00 h.
Jueves 10 septiembre – 17.30 h.
Miércoles 16 septiembre – 18.00 h.
Domingo 20 septiembre – 17.00 h.
- Centro Cultural San Antonio
Antofagasta 545, Barrancas, San Antonio
Miércoles 2 septiembre – 19.00 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)
- CasaVerde
Chacabuco 357, Los Andes
Sábado 5 septiembre – 19.00 h.
Viernes 25 septiembre – 21.00 h.
Sábado 10 octubre – 19.00 h.
- Centro Arte Alameda
Arturo Prat 33, Metro U. de Chile, Santiago
Jueves 3 de septiembre – 18:45 hrs. – Cineforo con Fabien Pisani (director)
- Sala K U. Mayor
Marin 321, Santiago
Miércoles 9 septiembre – 19:30 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)
- Sala K Maipú – Auditorio Municipal
Alberto Llona 1899, Maipú
Martes 8 septiembre – 19.00 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)
- Cineteca Nacional de Chile
Nivel -2 Centro Cultural La Moneda, Plaza de la Ciudadanía #26, Santiago
Viernes 16 octubre – 20.00 h
Viernes 23 octubre – 20.00 h
- CCC
Raulí 581, Santiago
Viernes 4 septiembre – 17.00 h.
Jueves 10 septiembre – 20.00 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)
- Sala de Cine UC
Libertador Bernardo O´Higgins 390, Santiago
Lunes 9 de noviembre – 18.30 h.
- Sala Nemesio
Fernando Castillo Velasco 8580, La Reina
Jueves 3 septiembre – 17.30 h.
Viernes 4 septiembre – 19.00 h. – Cineforo con Fabien Pisani (director)
Martes 8 septiembre – 17.00 h.
- EXT UCM – CURICÓ
Arturo Prat 220, Curicó
Martes 8 de septiembre – 19.00 h.
- Centro Cultural de Padre Las Casas
Av. Maquehue 1441, Padre Las Casas
Jueves 19 de noviembre – 19.00 h.
- Cine Club UACh
Primer piso Edificio Guillermo Araya, Campus Isla Teja s/n
Universidad Austral de Chile, Valdivia
Jueves 10 septiembre – 19.00 h.
Miércoles 23 septiembre – 19.00 h.
Jueves 1 de octubre – 19.00 h.
- -1 CINE
Av Gramado 1100, Puerto Varas
Domingo 20 septiembre – 20.00 h.
Lunes 21 septiembre – 20.00 h.
Martes 22 septiembre – 20.00 h.
- Sala Mafalda Mora. Casa del Arte Diego Rivera
Quillota 116, Puerto Montt
Miércoles 23 septiembre – 19.00 h.
Jueves 24 septiembre – 19.00 h.
Miércoles 30 septiembre – 19.00 h.
- Centro Cultural Coyhaique
Eusebio Lillo 23, Coyhaique
Miércoles 9 septiembre – 19.00 h.
Miércoles 16 septiembre – 19.00 h.
Más información de la película en redsalasdecine.cl
Instagram: @redsalascl y @paravivirfilm
Consultas a comunicaciones@redsalasdecine.cl
Estrenos en RED forma parte del Plan de Gestión de la Red Salas de Cine Chile, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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