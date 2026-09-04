Los Voladores de Papantla inaugurarán Identidades Festival 2026 en Antofagasta

Con la presencia de los Voladores de Papantla, ceremonia ancestral mexicana reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, comenzará una nueva edición de Identidades Festival Internacional de Artes Escénicas en el Desierto de Atacama, evento que entre el 5 y el 12 de octubre volverá a convertir a las Ruinas de Huanchaca en uno de los principales escenarios interculturales del norte de Chile.

Presentado por Escondida | BHP en el marco de su Plan de Cultura y Patrimonio, el festival reunirá una cuidada programación que incluirá espectáculos nacionales e internacionales. Así como también, seminarios de formación para la comunidad, charlas magistrales y los tradicionales trueques culturales, espacios de encuentro e intercambio de conocimientos entre artistas, comunidades y organizaciones del territorio.

Este año, bajo la línea curatorial “Creadores de Raíz”, el festival revitalizará la memoria y la trayectoria de grandes creadores, reconociendo a quienes han construido métodos, lenguajes, estéticas y expresiones artísticas vinculadas a sus territorios y comunidades.

“Durante doce años, Identidades Festival ha construido un espacio para el encuentro entre las artes, las comunidades y los territorios. Creemos que el acceso a la cultura es fundamental para el desarrollo de las personas y la construcción de sociedades más diversas y conectadas. Este año queremos destacar la experiencia que se transmite entre generaciones, reconociendo a creadores que han dejado una huella profunda en sus comunidades y cuyo legado sigue vivo a través de nuevas formas de creación y aprendizaje”, señaló Alejandra Rojas Pinto, directora de Identidades Festival y de la Corporación Cultural La Huella Teatro.

“Junto a La Huella Teatro hemos acompañado el crecimiento de Identidades Festival durante sus doce años de historia, compartiendo el propósito de acercar la cultura a las personas y fortalecer la identidad de los territorios. Más de 100 mil personas han sido parte de este encuentro, consolidándolo como una de las iniciativas culturales más importantes del norte de Chile y un espacio que promueve el diálogo entre culturas y pone en valor la riqueza patrimonial de la región”, destacó Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP.

A su vez, Ricardo Díaz Cortés, gobernador regional de Antofagasta recalcó: “Para el Gobierno Regional es de prioridad contribuir al fortalecimiento de la cultura local y sus artistas. En esta oportunidad el GORE está financiando, vía asignación directa, casi 50 millones de pesos (FNDR) para Identidades, un festival de artes escénicas muy reconocido en la región, que aporta al desarrollo comunitario y al potenciamiento de las expresiones culturales propias de nuestro territorio”.

Programación

Entre las principales propuestas de las programación 2026 destacan los Voladores de Papantla, ceremonia ritual prehispánica originaria de Veracruz, además del concierto de Topatangi, agrupación emblemática de Rapa Nui que fusiona el folclore de la isla con sonidos polinésicos, country y pop-rock.

También, se presentarán las obras “Escuela de Payasos”, de Teatro Klon; “Cápac Ñan. El camino del Inca”, de Tryo Teatro Banda; y “Lo crudo, lo cocido, lo podrido”, emblemática creación de Marco Antonio de la Parra, dirigida e interpretada por Teatro Imagen.

Sacha Razmilic, alcalde de Antofagasta, se refirió a esta nueva edición destacando que, “es una muy buena noticia para la ciudad y la región, dado que es una vitrina con una mirada cultural y territorial, además de un espacio de participación e identidad para los vecinos de Antofagasta. Esta instancia es más que un espectáculo, es un lugar de encuentro”.

En tanto, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Antofagasta, Paula Rodríguez, destacó que “valoramos y apoyamos el importante aporte que Identidades Festival ha realizado a lo largo de los años, fomentando el acceso a las artes y contribuyendo a la formación de audiencias en nuestra región. Este respaldo se traduce en el financiamiento a través del Fondo de Artes Escénicas y, con especial orgullo, en el reconocimiento de La Huella Teatro como Compañía de Trayectoria de las Artes Escénicas por parte de nuestro Ministerio”.

El escenario principal será nuevamente el Anfiteatro de las Ruinas de Huanchaca, Monumento Histórico Nacional que recibirá una programación artística y cultural de primer nivel abierta a toda la comunidad.

Identidades es un proyecto de la Corporación Cultural La Huella Teatro, presentado por Escondida | BHP, financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del FNDR 8% Asignación Directa 2026 ($49.999.994) aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta. Además cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El festival se enmarca en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de la UNESCO.

Todas las actividades son gratuitas con retiro previo de entradas. El retiro físico comenzará el 29 de septiembre en el frontis del Teatro Municipal de Antofagasta. Las entradas digitales y las inscripciones para seminarios y charlas estarán disponibles desde el 14 de septiembre en http://www.carpaidentidades.cl .