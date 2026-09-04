Escritor peruano Mario Montalbetti gana Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

El escritor peruano Mario Montalbetti ganó este viernes el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.

“Estoy realmente muy contento de ser parte de esta lista muy notable de galardonados por este premio. Agradezco a la Universidad de Talca, al jurado por supuesto, y agradezco la hospitalidad de una serie de amigos chilenos, intelectuales, poetas y la hospitalidad afectiva también, que siempre me han demostrado. Porque creo que sin esa hospitalidad hubiera sido casi imposible llegar a este punto”, comentó sonriente autor.

El poeta fue escogido por unanimidad, según consta en el Acta del fallo del jurado internacional que, durante esta semana, deliberó sobre la entrega del reconocimiento, que este año celebra su 25° versión.

En el acta emitida se señala que la decisión de premiar a Mario Montalbetti se sustentó en “la calidad, originalidad y consistencia de su obra literaria. Además, de la relevancia e influencia de su producción intelectual en el ámbito de la literatura y cultura iberoamericanas”.

Se destacó, además, “la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea junto con el reconocimiento nacional e internacional alcanzado por su obra y cómo su producción ha fortalecido el patrimonio literario y cultural iberoamericano”.

Cabe recordar que la distinción, que es entregada anualmente por la Universidad de Talca con la colaboración del Banco Santander, premia a los más destacados escritores en los géneros de poesía, narrativa, teatro o ensayo, que cumplan con el requisito de ser originarios de América Latina, España o Portugal.

La coordinadora del galardón, María Teresa Cárdenas, sostuvo que “poder conocer cada una de las miradas de los jurados sobre la creación literaria de otros, sobre los aspectos que se deberían tomar en cuenta, con deliberaciones muy intensas, con bastante debate fue, para mí, una experiencia de aprender mucho y creo que la coordinación requiere de una serie de aspectos que se cumplieron, participando, no con voz ni votos, sino que acompañando a los jurados en las distintas instancias”.

El jurado de esta edición estuvo compuesto por Christopher Domínguez Michael (México), Andrés Ferrada Aguilar (Chile-Universidad Playa Ancha), Eva Valero (España-Universidad de Alicante) y Florencia Garramuño (Argentina-Universidad de San Andrés). Encabezando el jurado estuvo la escritora chilena Diamela Eltit, premio nacional de literatura 2018, quien manifestó que “lo más importante siempre es la obra, cómo está estructurada, dónde apunta y el reconocimiento que adquiere a nivel internacional”.

Montalbetti recibirá una medalla y US $50.000, que son entregados por el Banco Santander, institución que ha sido parte de esta premiación desde sus inicios.

Rodrigo Machuca, gerente de Santander Universidades e Instituciones valoró el trabajo mancomunado con la UTalca a lo largo de estos 25 años. “Con la Universidad de Talca, tenemos una serie de programas, pero en particular el Premio José Donoso, que es de nivel iberoamericano, nos llena de orgullo. Grupo Santander es un banco global, tenemos participación en 11 países y este premio calza perfecto con lo que el banco quiere globalizar y los programas globales que tiene”, señaló.

Por su parte, Víctor Brangier, director del Instituto de Estudios Humanísticos de la UTalca, expresó que, “el sello adquirido por la Universidad de Talca en estos 25 años, con su apoyo irrestricto a la literatura, bajo el paraguas del premio José Donoso, es un gran aporte para la institución, su internacionalización y con claro sello de apoyo a las humanidades”.

Trayectoria

Nacido en Lima en 1953, Mario Montalbetti es poeta, lingüista, ensayista y profesor del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su trayectoria intelectual se caracteriza por el diálogo entre lingüística, filosofía y poesía, con una particular preocupación por el lenguaje, sus límites y las posibilidades de significación del poema.

Como poeta, inició tempranamente su trayectoria literaria y publicó su primer libro, Perro Negro, 31 poemas, en 1978. Entre sus principales obras poéticas se encuentran Fin Desierto (1997), Llantos Elíseos (2002), Cinco segundos de horizonte (2005), Ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano (2008) y Lejos de mí decirles, volumen de poesía reunida publicado en 2013. Su bibliografía posterior incluye, entre otros títulos, Notas para un seminario sobre Foucault, El pensamiento del poema + Decoherencia y El lenguaje del poema.

Uno de los rasgos más reconocibles de su obra es precisamente la exploración del lenguaje como materia poética. Su trabajo ha tenido también una dimensión editorial y crítica publicando artículos académicos sobre gramática formal en revistas especializadas y ha participado en proyectos vinculados con la literatura, la fotografía, la filosofía y la reflexión contemporánea sobre el poema.

“Ahora viene la ceremonia para la entrega formal del premio y, también, por cierto, invitar a Mario Montalbetti a ser parte de la colección del Premio José Donoso de la Editorial de la UTalca donde hemos publicado a todos los galardonados”, destacó la directora de la Editorial y de Extensión Artística-Cultural de la UTalca, Marcela Albornoz Dachelet.

Galardón

La distinción fue creada en 2001 por iniciativa del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca, para reconocer en el ámbito de la producción intelectual iberoamericana a sus figuras más relevantes. Al mismo tiempo, como homenaje al escritor chileno, José Donoso.

Los anteriores galardonados fueron: Carmen Ollé (2025); Mariana Enriquez (2024); Lina Meruane (2023); Samanta Schweblin (2022); Cristina Rivera Garza (2021); Cristina Peri Rossi (2019); Mario Bellatin (2018); Raúl Zurita (2017); Pablo Montoya (2016); Rodrigo Rey Rosa (2015); Silviano Santiago (2014); Pedro Lemebel (2013); Juan Villoro (2012); Sergio Ramírez (2011); Diamela Eltit (2010); Jorge Volpi (2009); Javier Marías (2008); Miguel Barnet (2007); Antonio Lobo Antunes (2006); Ricardo Piglia (2005); Antonio Cisneros (2004); Isabel Allende (2003); Beatriz Sarlo (2002); y José Emilio Pacheco (2001). El 2020 el premio fue suspendido por causa de la pandemia.