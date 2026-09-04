Kast respalda reclamo argentino por las Malvinas y pide diálogo con Reino Unido

El Presidente de la República, José Antonio Kast, reiteró el respaldo de Chile a los “legítimos derechos de soberanía” de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El pronunciamiento se produjo durante la reunión que sostuvo en La Moneda con el presidente de Argentina, Javier Milei, tras la participación de ambos mandatarios en el Foro Madrid, según un comunicado dado a conocer por Presidencia.

Kast también planteó que Argentina y el Reino Unido deben reanudar las negociaciones para alcanzar una “solución pacífica y definitiva” a la disputa, en concordancia con las resoluciones de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales.

Milei agradeció el tradicional apoyo de Chile y valoró los esfuerzos destinados a impedir actividades logísticas unilaterales en la zona en disputa, especialmente aquellas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros.

Soberanía chilena sobre el estrecho

En la declaración conjunta, ambos mandatarios reafirmaron que el régimen jurídico del estrecho de Magallanes está establecido por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Los gobiernos señalaron que ambos instrumentos se mantienen plenamente vigentes, tienen carácter definitivo y establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho.

Kast y Milei también acordaron mantener el diálogo bilateral al más alto nivel y avanzar en la reactivación de mecanismos de cooperación. Además, destacaron nuevos protocolos para impulsar proyectos mineros binacionales y la coordinación entre ambos países en asuntos antárticos.