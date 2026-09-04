John Malkovich, aclamado en la Mostra por su comedia negra chilena ‘Wild Horse Nine’

El actor estadounidense John Malkovich protagonizó este jueves la alfombra roja del Festival de Venecia aclamado por su papel en la película ‘Wild Horse Nine’ como un agente de la CIA en el Chile previo al golpe de Estado.

Malkovich, fiel a su estilo, apareció en el Lido veneciano con un traje de chaqueta negro y una camisa beige con un vistoso cuello con volantes y chorreras.

Le acompañó en el estreno el resto del reparto, el coprotagonista Sam Rockwell, la actriz chilena Mariana di Girolamo, con un vestido blanco palabra de honor, y la brasileña Ailín Salas, toda de negro.

La película, dirigida por Martin McDonagh, aborda desde el humor negro la presencia de dos agentes de la CIA (Malkovich y Rockwell) en el Chile de meses antes del golpe y un viaje a la Isla de Pascua en el que ambos cargaran con el peso de su pasado y un lúgubre presente.

Por eso, la alfombra roja veneciana tuvo un aire latino, pues como parte de la banda sonora se eligió la canción de Mercedes Sosa “Gracias a la vida”.

El papel de Malkovich ha entusiasmado en la Mostra y en la rueda de prensa de presentación algunos medios le animaron a preparar un discurso para posibles premios de cara al futuro.

Sin embargo el actor consideró que, para él, lo importante es que la película y todo su reparto “estén acaparando tanta atención”.

McDonagh, que vuelve al Lido tras sus exitosas participaciones en 2017 y 2022 con ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ y ‘The Banshees of Inisherin’, llegó al Palazzo del Cinema veneciano con su pareja, la actriz británica Phoebe Waller-Bridge, que saltó a la fama por la serie ‘Fleabag’ y combinó en su conjunto el blanco y el negro, con lazada en el cuello y amplia capa.

Asimismo pasaron por la alfombra roja algunas celebridades como Kendall Jenner, que deslumbró con un vestido de tirantes en tonos dorados y el pelo suelto.

Intervencionismo

En la cinta, el cineasta britanicoirlandés McDonagh pone en el punto de mira la política intervencionista de EE. UU. y cuestiona desde nuevos ángulos otras conspiraciones en torno a la actuación de la CIA.

Como protagonistas, dos agentes, Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), que se encuentran en el país en misión encubierta y a los que su jefe, interpretado por Steve Buscemi, ha enviado de Santiago a la Isla de Pascua.

La impredecibilidad del primero y la relación que entabla con dos jóvenes (la chilena Mariana di Girolamo y la brasileña Ailín Salas) ponen en riesgo los objetivos de Washington.

“Es una amistad muy improbable. Ellas son estudiantes de izquierdas, muy idealistas, llenas de vida. Creen firmemente en el nuevo proyecto de Allende y entonces conocen a estas dos personas y terminan entablando con Chris una amistad muy singular”, señaló Di Girolamo este jueves en la rueda de prensa de presentación del filme.

En su viaje, los dos compañeros cargan a su vez con el peso de operaciones antiguas y con el de nuevos complots personales y profesionales.

“Siempre me ha interesado conocer la verdad sobre lo que ha estado haciendo la CIA durante los últimos 50 o 60 años y las atrocidades que ha cometido por todo el mundo. (…) Me gusta cuestionar a la autoridad, cuestionar aquello que nos dicen que debemos aceptar como cierto”, dijo el director.

A diferencia de las operaciones encubiertas de entonces, no obstante, McDonagh admitió que le resulta “extraño” e “inquietante” que en el Estados Unidos actual “ya ni siquiera parecen molestarse en ocultarlas”: “En los años setenta, al menos, esa gente horrible tenía la inteligencia suficiente para mantener sus actos en secreto. Pero da la sensación de que todo es cada vez más estúpido”.

Su proyección de este jueves consiguió ovaciones del público. Para Malkovich, ‘Wild Horse Nine’ aborda “con mucho sentido del humor dos acontecimientos profundamente traumáticos: por un lado, el asesinato de (John F.) Kennedy y, por otro, la muerte de Salvador Allende y el golpe de Estado contra él. Y lo hace con elegancia, inteligencia y una cierta honestidad”.

Al actor le atrajo “un guion magníficamente escrito”: “Me gusta que son dos gilipollas que están lo suficientemente perdidos como para anunciar que son de la CIA, que están ahí para desestabilizar tu democracia, que tú estás jodido y que tu país también”.

“La historia y los personajes tienen muchas capas”, añadió Buscemi en la presentación, en la que Rockwell incidió en que, “a medida que te haces mayor”, te das cuenta de que “todo gira realmente” en torno a dicha escritura: “Y yo tengo la suerte de formar parte de ella”.

El relato permitió además al equipo descubrir la magnificencia de la Isla de Pascua: “Una de las cosas más importantes para mí era que el pueblo rapanui sintiera que lo respetábamos completamente y que, cuando viera la película, entendiera lo que estábamos intentando hacer: retratar la belleza de la isla y mostrar cuánto respetábamos a los moáis”, destacó McDonagh.

“Yo nunca quise ir. Qué lugar tan aburrido”, bromeó Parker Posey, que encarna a la mujer de uno de los dos agentes.

Con ‘Wild Horse Nine’, McDonagh vuelve al Lido tras sus exitosas participaciones en 2017 y 2022 con ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ y ‘The Banshees of Inisherin’. Con ambas consiguió el premio al mejor guion y gracias a la segunda Colin Farrell obtuvo la Copa Volpi al mejor actor.

La cinta se enfrenta por el León de Oro a filmes como ‘Ink’, de Danny Boyle, que inauguró la competición el miércoles; ‘Bucking Fastard’, de Werner Herzog, con las hermanas Kate y Rooney Mara compartiendo pantalla por primera vez, o ‘Bunker’, de Florian Zeller, con Penélope Cruz y Javier Bardem como protagonistas.