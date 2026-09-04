Fiscalía abre causa por Cerimedo y Milei endurece medidas por las Malvinas

Fiscalía abre investigación penal por el caso Cerimedo

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte abrió una investigación penal para determinar si las actividades atribuidas al consultor argentino Fernando Cerimedo y una eventual red coordinada de bots constituyeron delitos electorales en Chile. La causa se inició tras la denuncia presentada por el diputado socialista Juan Santana y quedó a cargo de la fiscal Macarena Cañas. Las diligencias buscarán establecer si existieron operaciones destinadas a intervenir procesos electorales desde el 2020, cómo funcionaron, quiénes participaron y si contaron con financiamiento o apoyo desde organismos públicos.

Milei anuncia medidas contra la explotación de recursos en las Malvinas

Javier Milei anunció en cadena nacional medidas contra empresas que exploten petróleo y otros recursos en las islas Malvinas sin autorización argentina. El mandatario adelantó un decreto para acelerar sanciones y el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que modificará la legislación vigente. También comprometió recursos para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y anunció un Consejo de Seguridad Nacional. Las medidas apuntan especialmente al proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Kast marca diferencias con Milei y ambos ratifican soberanía sobre el Estrecho

José Antonio Kast marcó diferencias con el tono confrontacional empleado por Javier Milei durante el Foro Madrid. Mientras el mandatario argentino llamó a enfrentar a la izquierda, Kast sostuvo que los cambios requieren ampliar la base política y convocar también a quienes piensan distinto. Pese a esa distancia discursiva, ambos gobiernos ratificaron que los tratados de 1881 y 1984 reconocen la soberanía chilena sobre todo el Estrecho de Magallanes. La declaración bilateral no anunció la modificación del decreto argentino 457, cuestionado en Chile por sus referencias geográficas.

Bachelet admite que no llegará a la Secretaría General de Naciones Unidas

Michelle Bachelet admitió que no será elegida secretaria general de Naciones Unidas después de obtener solo dos respaldos en el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad. “Sé que no voy a ser secretaria general”, afirmó la expresidenta, aunque hasta ahora no se ha comunicado el retiro formal de su candidatura. La postulación chilena también cuenta con el apoyo de Brasil y México. El resultado representa un retroceso respecto del primer sondeo y deja a Bachelet sin posibilidades políticas aparentes de imponerse, especialmente frente a los candidatos que concentran mayores apoyos.

Gobierno inicia el Plan Escudo de Barrio contra el crimen organizado

El Presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezaron la coordinación inicial del Plan Escudo de Barrio. La estrategia combinará despliegues policiales, intervenciones sociales y apoyo comunitario en sectores seleccionados según la concentración, frecuencia y gravedad de los delitos. El Gobierno busca recuperar espacios controlados por organizaciones criminales mediante copamientos focalizados y coordinación entre policías, municipios y servicios públicos. Todavía falta conocer la nómina completa de comunas priorizadas, los plazos de intervención y los indicadores que permitirán medir sus resultados.

Tribunal revisará diligencias pendientes en la investigación contra Calisto

El Juzgado de Garantía de Coyhaique realizará este viernes, a las 9:10, una audiencia para resolver diligencias pendientes en la investigación contra el senador Miguel Ángel Calisto. El Consejo de Defensa del Estado busca que la causa avance hacia su cierre, mientras la defensa solicitará ampliar el plazo para realizar nuevas gestiones. El Ministerio Público investiga al parlamentario por eventuales fraudes reiterados al Fisco relacionados con contrataciones y asignaciones. La decisión del tribunal determinará si la investigación permanece abierta o se aproxima a la presentación de una acusación y al juicio oral. [*]

Derecha conmemora los cuatro años del triunfo del Rechazo

Parlamentarios, autoridades y exintegrantes de la Convención Constitucional conmemorarán este viernes los cuatro años del triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022. La actividad fue convocada por el diputado Jorge Alessandri y contempla la participación de 31 exconvencionales, dirigentes y representantes del oficialismo, entre ellos el ministro Martín Arrau y la exsenadora y actual ministra Ximena Rincón. El encuentro busca instalar la fecha como un hito político e identitario de la derecha y destacar el resultado que cerró el primer proceso constitucional abierto tras el estallido social.

ONU advierte que El Niño será muy fuerte y persistirá hasta febrero

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno de El Niño alcanzará una intensidad muy fuerte hacia fines del 2026 y podría mantenerse hasta febrero del 2027. El organismo anticipó un aumento del riesgo de sequías, inundaciones, incendios y episodios de calor extremo en distintas zonas del planeta. El fenómeno también podría afectar la agricultura, la disponibilidad de agua y los precios de los alimentos. La advertencia entrega una perspectiva global, pero sus consecuencias específicas para Chile todavía deben ser evaluadas por los organismos meteorológicos nacionales.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.