Feria de arte impreso independiente llega en octubre a MAC con editores y artistas internacionales

Meses de producción y contactos ya están por concretar el anhelo de un grupo de artistas y gestores de la cultura editorial, cuando casi 100 proyectos de arte impreso repleten el Museo de Arte Contemporáneo sede Parque Forestal para dar vida a a la feria MATERIA IMPRESA, del 2 al 4 de octubre del 2026.

Financiado por la línea de Organización de muestras, ferias y encuentros del Fondart Nacional, MATERIA IMPRESA reunirá a una comunidad nacional e internacional que crea libros, fanzines, archivos, experimentos gráficos, publicaciones raras, híbridas, personales o colectivas, láminas, estampas, impresiones en otros formatos y soportes; publicaciones que nacen sin autorización; libros que no piden validación; pruebas, errores y obsesiones.

Como señalan sus organizadores, el evento espera “celebrar con una multitud la vuelta de los grandes encuentros de arte editorial a Santiago y en especial al MAC que ya nos recibió una primera vez hace justo 10 años”.

En tanto, desde el Museo, su director Daniel Cruz, indicó que “para el MAC, ser parte del encuentro internacional MATERIA IMPRESA, es reforzar el rol de las publicaciones y editoriales como un elemento gravitante en la generación de conocimiento sensible en el contexto amplio de las prácticas creativas. Las publicaciones independientes son una actividad fundamental en la exploración de los límites de la expresión humana, y refuerza la capacidad colaborativa que acontece en toda publicación”.

Proyectos nacionales e internacionales

En total, serán casi 100 los proyectos editoriales participantes tras el cierre de la convocatoria en julio. De ellos, 28 vienen desde fuera del país, específicamente de México, Costa Rica, España, Perú, Brasil, Argentina, Ecuador e Italia.

Respecto a este cruce de experiencias, desde MATERIA IMPRESA señalaron que “nos parece fundamental incluir proyectos diversos en cuanto a sus contenidos y sus territorios, tanto locales como de otras regiones de Chile, nos abrimos para invitar a artistas y amigos de otras latitudes cuyo trabajo resuena con nuestra visión”.

Los proyectos extranjeros son Amadeo Gonzales (Pe); Amapolay (Pe); Atelier Uio (Ec); Barba De Abejas (Ar); Bariza Estudio (Mx); Benjamín Viteri (Ec); Colectivo Huella (Cr); Colectivo La Bandita (Mx); Desbordes Editorial (Cr); Ediciones Corrientes (Mx); Frossshh (Mx); Holydrako (Pe); Kikuyo Editorial (Cl – Ec); Taller La Cómplice (Pe); Lafat Bordieu (Cl – Es); Libri Finti Clandestini (It); Los Laberintos (Mx); Malas Hierbas (Mx); Pitzilein Books (Mx); Sindycato (Br); Taller Pulpolet (Mx); Tipotecambulante (Cl – Pe); Todo Esto Podria No Existir (Ar); Tsunami Press (Pe); Tumbalacasa Ediciones (Mx) y Usos y Costumbres (Ar).

Todos, junto a los nacionales, pueden revisarse en materiaimpresa.art.

Otras actividades

Junto a la exhibición de artistas y creadorxs gráficos, el encuentro contará con una nutrida programación de actividades públicas, incluyendo exposiciones, performances y activaciones tanto dentro del MAC como en el barrio Bellas artes y otros espacios culturales aledaños; galerías de arte, talleres de creación, intervenciones públicas en las inmediaciones del Museo y una celebración en un bar patrimonial del centro de Santiago.

Junto a ello, MATERIA IMPRESA será la oportunidad para vincular a los proyectos seleccionados con actorías encargadas de venta y circulación de obras.

MATERIA IMPRESA en Santiago de Chile

Esta 4ª versión MATERIA IMPRESA llega al MAC sede Parque Forestal expandiendo su presencia más allá del hall, al incorporar la sala 5 del museo, como nuevo espacio expositivo, en el que se desarrollará un taller abierto de oficios gráficos en acción junto al proyecto editorial SE IMPRIME y la Biblioteca de Anomalías de Esto es un Libro (MX).

Esta y más información se encuentra disponible en https://materiaimpresa.art/ y en redes sociales@materiaimpresa.