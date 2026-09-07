Veredicto (casi) final: las 10 mejores películas de terror

Hay rankings de terror para todos los gustos. Unos premian la influencia histórica; otros, el miedo puro o el criterio personal de quien firma la lista. Pero, sea cual sea el método, algunos títulos siempre terminan cerca de la cima, inmunes al paso del tiempo.

Por eso resulta más interesante enfrentar varias listas entre sí que limitarse a aceptar el número uno de una sola publicación. Esa es precisamente la tarea a la que nos hemos lanzado: cruzar rankings de medios y plataformas como Forbes, The Telegraph, Variety, Collider y Rotten Tomatoes, con criterios que van desde la valoración crítica hasta la influencia y la capacidad de provocar miedo.

El resultado dibuja un patrón bastante claro: un pequeño grupo de películas se repite una y otra vez, casi como si el género hubiera alcanzado una especie de consenso tácito sobre sus grandes clásicos.

Por supuesto, ningún ranking está libre de sesgos, y este tampoco pretende cerrar el debate. Las fuentes proceden sobre todo del ámbito anglosajón y dan bastante peso al cine en inglés de Hollywood, aunque también se cuelan algunas excepciones internacionales. Conviene, por tanto, tomar ese “veredicto final” con cierta ligereza. Al final, esto es un cruce de rankings para ver dónde aparece el consenso, no una sentencia definitiva.

Y ese cruce deja una curiosidad bastante reveladora. Entre las diez primeras, solo una película estrenada en los últimos treinta años consigue hacerse un hueco. El resto pertenece a ese núcleo duro de clásicos de los sesenta, setenta, ochenta y primeros noventa que, por ahora, parece resistirse a cualquier relevo generacional.

Así que la conclusión casi se escribe sola. El terror cambia. Sus monstruos también. El canon, bastante menos.

El top 10, del diez al uno

10. El Babadook (2014, dir. Jennifer Kent)

Amelia lleva seis años de duelo mal resuelto y un hijo difícil, hasta que aparece un libro pop-up con un monstruo de sombrero de copa que promete no irse jamás. La película australiana logra algo raro en el terror moderno: convertir el agotamiento en una amenaza tan real como cualquier fantasma, sin un solo sobresalto barato.

9. La cosa (también conocida como The Thing, 1982, dir. John Carpenter)

Un equipo aislado en la Antártida se topa con una criatura capaz de imitar a la perfección a cualquier ser vivo que devore, incluidos ellos mismos. Carpenter construye una paranoia que cala en la piel del espectador antes de soltar algunos de los efectos prácticos más perturbadores jamás filmados. Fue un fracaso en su estreno; hoy es película de culto.

8. Carrie (1976, dir. Brian De Palma)

Sissy Spacek interpreta a la adolescente acosada en el instituto y sometida en casa a una madre fanática religiosa. Es una Cenicienta torcida, invitada por fin al baile, solo que esta tiene poderes telequinéticos y una paciencia que se agota justo cuando cae el cubo de sangre sobre su vestido. Tanto ella como Piper Laurie fueron nominadas al Óscar.

7. El silencio de los corderos (también conocida como El silencio de los inocentes, 1991, dir. Jonathan Demme)

Jodie Foster interpreta a una agente del FBI en formación que recurre al psiquiatra caníbal Hannibal Lecter para atrapar a otro asesino en serie. Sigue siendo la única película de terror en ganar el Óscar a mejor película, y una de apenas tres en arrasar con las cinco categorías principales.

6. Halloween (1978, dir. John Carpenter)

Michael Myers asesina a su hermana a los seis años, es internado, y quince después escapa para volver a su pueblo la misma noche de Halloween. No hay maldición ni motivo real, solo un hombre con máscara blanca y calma inquietante, y esa ausencia de explicación bastó para sentar, casi en solitario, las reglas del subgénero slasher.

5. El resplandor (1980, dir. Stanley Kubrick)

Jack Torrance acepta cuidar en invierno un hotel de montaña vacío junto a su esposa y su hijo, que empieza a tener visiones cada vez más inquietantes. Kubrick estira la tensión hasta convertir los pasillos del Overlook en uno de los escenarios más reconocibles del cine. Hasta el número de la habitación maldita cambió respecto a la novela, porque el hotel real de los exteriores no quería ahuyentar huéspedes.

4. La matanza de Texas (también conocido como La masacre de Texas 1974, dir. Tobe Hooper)

Un grupo de jóvenes toma un desvío equivocado en Texas y termina cruzándose con Leatherface, que usa una motosierra y viste la piel de sus víctimas. El presupuesto fue mínimo, pero el impacto no. La censura británica se negó a clasificarla durante veinticinco años, y no la autorizó para mayores de edad hasta 1999.

3. La semilla del diablo (también conocida como El bebé de Rosemary, 1968, dir. Roman Polanski)

Una recién casada se muda a un edificio de Nueva York con vecinos extrañamente atentos, y su embarazo empieza a resultarle cada vez más inquietante. Sin un sobresalto ni una gota de sangre visible, Polanski construye una paranoia doméstica tan eficaz que redefinió lo que el terror podía hacer sin monstruo evidente.

2. Psicosis (1960, dir. Alfred Hitchcock)

Una secretaria huye con dinero robado y se detiene en el motel equivocado, regentado por un joven algo tímido. Hitchcock rompió sus propias reglas de suspense con un giro que sesenta años después sigue funcionando, y la escena de la ducha –78 planos, 52 cortes– se volvió una de las secuencias más estudiadas del cine.

1. El exorcista (1973, dir. William Friedkin)

Una niña de doce años empieza a comportarse de forma cada vez más inexplicable, y su madre recurre a un sacerdote que sospecha algo mucho más antiguo que un problema médico. Fue la película más taquillera de 1973 y la primera de terror nominada al Óscar; medio siglo después, sigue siendo para muchos la respuesta a cuál es la película más aterradora jamás filmada.

El terror también habla otros idiomas

Antes de cerrar el ataúd, conviene mirar un poco más allá del dominio anglosajón del top 10. Entre los títulos no angloparlantes que más destacan están la francesa Diabólica (1955), las japonesas Ringu (1998), Cure (1997) y Pulse (2001), y la surcoreana The Wailing (2016). Cinco películas muy distintas que van del misterio sobrenatural al J-horror y la paranoia colectiva, y que recuerdan que el miedo, por suerte, habla bastantes más idiomas.

Si el criterio fuera solo fantasmas y casas encantadas, el resultado cambiaría. Ahí entrarían Poltergeist (1982), El conjuro (2013) y El sexto sentido (1999).

Las modernas a seguir

Déjame salir (2017), Hereditary (2018), His House (2020) y Under the Shadow (2016) todavía no tienen el respaldo acumulado de las leyendas del top 10, pero llevan años ganándose un lugar.

Déjame salir convierte una visita incómoda a la familia de la novia en algo mucho más siniestro; Hereditary lleva un duelo familiar hacia terrenos cada vez más perturbadores; His House mezcla el desarraigo de una pareja de refugiados con una presencia que parece haberlos seguido hasta Inglaterra, mientras Under the Shadow lleva el terror sobrenatural a un edificio marcado por la guerra entre Irán e Irak.

Todavía no han desplazado a los clásicos. Dales tiempo.