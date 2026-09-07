Apenas alcanzó a estar 24 días fuera de La Moneda: Natalia Duco vuelve al Segundo Piso

La exministra de Deportes, Natalia Duco, se incorporará al equipo de asesores presidenciales liderado por Alejandro Irarrázaval. El regreso de Duco se da luego de su salida el 14 de agosto durante el cambio de gabinete. Lo que significaron 24 días fuera de La Moneda, ahora tendrá un rápido retorno, esta vez, al Segundo Piso de Palacio.

Hace casi un mes, la salida de Duco y el entonces subsecretario Andrés Otero se dio en medio de la polémica por el uso irregular de un vehículo fiscal que se presentó inicialmente como una reunión de trabajo.

Según información de The Clinic, la exministra sería restituida próximamente en el Ejecutivo en el Segundo Piso, de donde era integrante el que ahora es su reemplazo como nuevo ministro del Deporte, Francisco Riveros.

Durante la controversia de Duco con el automóvil fiscal, el Presidente Kast catalogó lo ocurrido como “error que cualquiera puede cometer”. Además, destacó su compromiso y trabajo a la salida de la exministra, sosteniendo que se trataba de una decisión “difícil y dolorosa”.

Esta no es la primera vez que el mandatario reincorpora autoridades al gobierno cuando ya habían sido removidas de sus cargos. Es el caso de la salida de Andrés Jouannet de la subsecretaría de Seguridad, el cual también reapareció en el Segundo Piso para entregar asesoría al Presidente en materia de la misma materia de la que había sido removido.