Cinco muertos deja avión que se salió de la pista de aterrizaje en Miami

Un avión de carga se estrelló este domingo luego de un aterrizaje fallido en el Aeropuerto Internacional de Miami y dejó, al menos, cinco muertos, indicó la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos.

Dicha entidad precisó en su perfil de la red social X que el vuelo 7598 de la aerolínea Prime Air, que traslada paquetería de Amazon, salió de la pista alrededor de las 14:00 horas, hora local, 15:00 horas de Chile. El avión siniestrado era un Boeing 767-300 que venía desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.

La aeronave no pudo frenar tras tocar tierra y chocó con varios vehículos en una carretera aledaña al aeropuerto, que está inserto en la ciudad. Más de 60 unidades de Bomberos de Miami llegaron al lugar del incidente. “Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos”, expusieron en Facebook.

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Por medio de sus redes sociales, el aeropuerto de Miami informó que se suspendieron todos los despegues y aterrizajes, a la vez que las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas.

La alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, consignó el fallecimiento de cinco personas en el accidente. Otras cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios cercanos, tres de ellas en estado crítico, dijo la jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.

La vocera de Amazon, Kelly Nantel, afirmó a NBC que la empresa, encargada de la operación del avión, está colaborando “estrechamente” para esclarecer los hechos. “En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas”, complementó.