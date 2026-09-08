Festival Ojo de Pescado premia cinco categorías y homenajea a cineasta Ignacio Aliaga

Luego de 15 días de cine, encuentros y formación, el Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado cerró su aniversario el 4 de septiembre con una ceremonia realizada en el Edificio Cousiño de Valparaíso, que reunió la premiación de destacadas propuestas cinematográficas y de videojuegos.

El proyecto financiado por el Fondo Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, dedicó un especial reconocimiento a Ignacio Aliaga por su aporte al cine y la educación.

En la edición aniversario estuvieron en competencia 82 producciones audiovisuales y 13 videojuegos, con trabajos provenientes de Chile, Argentina, México, Brasil, Colombia, Noruega, Francia, Ecuador, Rusia, Bielorrusia, Cuba, Uruguay y Perú. La programación estuvo marcada por la variedad de género y distintas realidades, desde historias sobre la comunidad indígena Yoreme retratada en Corazón de Mezquite hasta el mundo escolar y lleno de baile en el filme noruego Dancing Queen. Ambas obras fueron premiadas y regresaron a la pantalla junto a otros Largometrajes Internacionales como parte de la retrospectiva por los 15 años de trayectoria del festival.

También destacaron las obras de la competencia de Jóvenes Cineastas, que lograron emocionar con historias personales realizadas incluso con recursos limitados, como cortometrajes grabados solo con un teléfono celular. Entre ellos estuvieron Bailando en mis recuerdos, el más votado por el público, y Mateo el Pintor, que recibió el Premio Especial Canon. Junto a la obra ganadora de la categoría, los tres reconocimientos fueron premiados con cámaras e impresoras Canon. Proyecto es financiado por el Fondo Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,

Kathy Kowaleczko, actriz y maestra de las ceremonias del Festival, también destacó el lugar que Ojo de Pescado entrega a las infancias: “Creo que este festival es un gran aporte justamente a la infancia de este país, que de repente se supone que tiene tantos derechos y a veces está tan relegada porque hay otras prioridades. A la gente que le comento, en mis círculos de trabajo y de amistades, quedan impactados cuando saben de este festival. Estoy siendo hasta una especie de embajadora, feliz en la difusión, porque creo que estas instancias hay que darlas a conocer”.

Alejandra Fritis, cofundadora y directora artística del certamen, destacó la participación de la comunidad durante esta edición: “Fueron 15 días sumamente intensos, pero estoy muy agradecida porque la comunidad de Valparaíso se sumó masiva y entusiastamente al festival. Las comunidades educativas y familias estuvieron presentes una vez más, diciéndonos que este es un evento necesario; que los niños y las niñas sí quieren ver cine, participar y ser parte de actividades artísticas y culturales. Estamos contentos por esta semilla que sembramos hace 15 años y que va a seguir creciendo. Gracias especialmente a los cerca de 170 jurados y juradas entre 7 y 17 años, y a los miles que asistieron a las salas de cine”.

Jóvenes Cineastas crean sin cámaras profesionales y emocionan al público

Triunfó como favorito del público la obra en Jóvenes cineastas Bailando en mis recuerdos en mención espacial y favorito del público, que trajo un setlist de Orquesta Huambaly, recordándonos como muchos núcleos familiares están conformados por personas mayores y como es esa experiencia entre los niños y sus abuelos.

Adelaida Rodríguez que interpreta la abuela del cortometraje destacó el mensaje de la obra: “Hablar del Alzheimer y de la conexión que tienen los niños con los adultos a esta edad es un mensaje muy emotivo. También quisimos hacer un poco de conciencia sobre el abandono que muchas veces sufren las personas de la tercera edad”. Por su parte, la protagonista Josefa Meriño comentó: “Yo no pensaba que íbamos a ganar. Dije: ‘Quizás a los niños no les vaya a gustar porque se trata del Alzheimer’. Pero resulta que sí les gustó, porque fue muy votado”.

Entre las historias que mostraron la sensibilidad y técnica de las y los Jóvenes Cineastas, a través del uso de archivos, stop motion y una voz narrada, estuvo el cortometraje nacional Run Run, realizado en el “Taller Cine Documental”, que cautivó al jurado siendo el Mejor cortometraje en Jóvenes Cineastas. Su realizadora, Mariana Giovanetti (16), contó un momento impactante de su vida desde una historia marcada también por el cariño:

Run Run, se trata de mi hermano. Es una historia muy personal. Mi hermano se quitó la vida cuando yo era más pequeña. Entonces decidí contar una historia para intentar hacer algo con este dolor y esta pena que teníamos. Run Run para mí fue muy importante, muy íntimo, porque usé videos de mí y de mi hermano, nuestra propia historia, todo lo que tenía con esa emoción. Yo diría que el cine es la mejor manera de expresar lo que uno siente y uno mismo puede saber qué decir o qué cosas poner. Entonces es muy íntimo, muy personal. Así que para cualquier niño, cualquier persona que quiera contar su propia historia, el cine es lo mejor que pueden hacer.

Catalina Dib, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, destacó también lo que estos 15 años han significado para la región: “Yo creo que este festival se ha convertido en un ícono de nuestra región y de nuestra ciudad. Es un festival importantísimo porque, a través de las historias y de la creación, los niños, las niñas y los adolescentes también procesan historias, se vinculan, conocen la producción audiovisual, se representan con ciertas historias, entienden más y exploran el mundo. Además, creo que tiene otra virtud o valor tremendo: nutre todo el ecosistema audiovisual de nuestra región, genera contenido, genera públicos. Es totalmente virtuoso y muy, muy potente lo que pasa acá hace 15 años”.

Ignacio Aliaga un baluarte del cine chileno y de la educación a través del cine

Momentos que marcaron esta versión fueron los homenajes a figuras fundamentales del cine, como Vivianne Barry, Michael Harbauer y Alicia Vega.

En la clausura fue el turno de Ignacio Aliaga. Desde la Cineteca Nacional impulsó experiencias pioneras como Escuela al Cine y la creación de cineclubes escolares, que acercaron el cine a las escuelas desde la exhibición, la formación y la creación audiovisual. Estas experiencias abrieron caminos, para Ojo de pescado fue una referencia para el trabajo que años más tarde desarrolla el festival desde Valparaíso.

Ignacio Aliaga valoró el reconocimiento y el camino recorrido por el certamen: “Ojo de Pescado se ha desarrollado enormemente. Es una maravilla, porque uno nota que hay un equipo y una comunidad que lo está acogiendo y favoreciendo. Lo han convertido en un espacio de gran utilidad para la educación. Por lo mismo, ser homenajeado en esta versión representa para mí una verdadera emoción y un verdadero orgullo. Y lo poco que yo pueda haber hecho por el Festival me deja muy contento”.

Cine y videojuegos: un cruce que sigue creciendo

Por segundo año, la competencia de Contenidos Interactivos abrió un espacio a los videojuegos dentro del Festival, poniendo en diálogo distintas disciplinas y formas de creación. Entre los títulos reconocidos estuvo Bruma, videojuego inspirado en Valparaíso y ganador de la categoría Profesionales.

Amanda Mora, integrante del equipo de Games Studio y formada en cine, valoró este encuentro entre disciplinas: “Estamos súper contentos como equipo de tener este reconocimiento. Somos de Valparaíso y, de hecho, la ciudad es una inspiración para el videojuego que estamos haciendo. Algunos integrantes estudiamos cine, entonces es bonito este puente que se está armando entre videojuego y cine. Es bacán esta multidisciplina que se está dando en los equipos: gente de cine o de música haciendo videojuegos. Eso es súper importante”.

Aquí están todos los ganadores del 15º Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado, para niños, niñas y jóvenes

“Geogame” de CNTV Infantil, Mejor Serie de TV +5 (Chile)

“Manos al experimento” de CNTV Infantil, Mención Especial Serie TV +5 (Chile)

“El mundo sin filtro de Any Malú”, Mejor Serie de TV +9 (Brasil)

“Corazón americano”, Mención Especial Serie TV +9 (Argentina)

“Snorri ¡Atrápame si puedes!”, Mejor cortometraje internacional +5 (Alemania)

“El sombrero”, Mención Especial Cortometraje Internacional +5 (Rusia)

“Esperanza” Mejor Cortometraje Internacional +9 (Brasil)

“Bricks” Mención Especial Cortometraje Internacional +9 (Chile)

“Corazón de mezquite”, mejor largometraje internacional retrospectiva 15 años (México)

“ Dancing Queen”, Mención Especial Largometraje internacional retrospectiva 15 años (Noruega)

Dancing Queen”, Mención Especial Largometraje internacional retrospectiva 15 años (Noruega) “Veris”, Mención Mejor Diseño Visual, Videojuegos desarrollados estudiantes e independientes.(Chile)

“18 bits”, Mención Especial, Videojuegos desarrollados por estudiantes e independientes. (Chile)

Level Fighters, Mejor Videojuego desarrollados estudiantes e independientes y Premio DeepCool (Chile y Uruguay)

Color Bound, Medición Especial Videojuegos desarrollados por empresas y/o profesionales y Beca CRTIC. (Chile)

Bruma, Mejor Videojuegos desarrollados por empresas y/o profesionales y Premio Deepcool (Chile)

“La flor carnívora”, Mención Especial Jóvenes Cineastas Latinoamericano (Ecuador)

“La última cena”, Mención Especial Jóvenes Cineastas Latinoamericano (Cuba)

“Una aventura monstruosa”, Mejor cortometraje Jóvenes Cineastas Latinoamericano (Argentina)

“La Manila en las Artes de Pesca”, Mención Especial Jóvenes Cineastas Nacional

“Los Tostones de Jazmín”, Mención Especial Jóvenes Cineastas Nacional

“Bailando en mis recuerdos”, Mención Especial Jóvenes Cineastas Nacional

“Run run”, Mejor Cortometraje Jóvenes Cineastas Nacional

“Colegio Marista Champagnat”, Premio Especial a la Comunidad por DeepCool (Chile)

“Bailando en mis recuerdos”, Premio del Público Canon Jóvenes Cineastas (Chile)

“Mateo el pintor”, Premio Canon Jóvenes Cineastas (Argentina)