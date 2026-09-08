El bolsillo no pasó agosto: IPC salta 0,6% con fuertes alzas en papas, carne y pasajes aéreos

Como dice el conocido dicho, agosto había que pasarlo. Esta vez, al menos para el bolsillo, la tarea resultó más difícil: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un alza mensual de 0,6%, bastante por encima del 0,1% registrado en julio, y llevó la inflación acumulada durante 2026 a 3,6%.

De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la variación a doce meses llegó a 4,1%, en una medición marcada especialmente por las alzas en alimentos y transporte.

Nueve de las 13 divisiones que integran la canasta del IPC aportaron incidencias positivas durante agosto, mientras tres registraron incidencias negativas y una tuvo incidencia nula.

La principal presión provino de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios aumentaron 1,4% y aportaron 0,317 puntos porcentuales a la variación mensual del índice.

Dentro de esta división, nueve de sus 15 clases registraron incrementos. Destacaron las carnes, con un alza de 2,7%, y las hortalizas, legumbres y tubérculos, que avanzaron 5,5%.

Dos productos habituales en la mesa reflejaron con mayor claridad el encarecimiento. La carne de vacuno aumentó 3,9% solamente durante agosto y acumula un incremento de 7,3% en lo que va de 2026.

Más pronunciada fue la variación de las papas, cuyo precio saltó 17,8% en un mes. Con ello, acumulan un alza de 49,2% durante los primeros ocho meses del año.

El transporte fue el otro gran responsable del IPC de agosto. La división registró una variación mensual de 1,6% y aportó 0,201 puntos porcentuales al indicador general.

En particular, el transporte aéreo de pasajeros aumentó 24,6%. Los pasajes internacionales experimentaron un salto todavía mayor, de 32,6% mensual, y acumulan un incremento de 29,9% durante 2026.

La gasolina tampoco dio tregua al bolsillo: subió 0,9% en agosto y acumula un encarecimiento de 17,6% desde comienzos de año.

No todo fueron alzas. La división de información y comunicación retrocedió 0,3%, principalmente por las bajas de 1,9% en equipos de telefonía móvil y de 1,8% en suscripciones a contenidos audiovisuales.

Entre los productos que se abarataron también estuvieron los automóviles nuevos, con una caída mensual de 0,8% y una variación acumulada de -1,9% durante 2026.

Los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, en tanto, bajaron 3,8% durante agosto, aunque todavía acumulan un incremento de 3% en el año.

Así, después del moderado 0,1% de julio, agosto volvió a acelerar el costo de vida: dejó un IPC de 0,6%, una inflación anual de 4,1% y alzas particularmente fuertes en productos y servicios que van desde las papas y la carne hasta llenar el estanque o comprar un pasaje al extranjero.