Septiembre en Mori: nuevos estrenos, grandes despedidas y un viaje por la memoria del teatro chileno
La llegada de Natalia Valdebenito y Javiera Contador con “Que le corten la cabeza”, las últimas funciones de “DRUK” y “Empieza con D, siete letras”, y una nueva programación del 11o Ciclo Memoria y Patrimonio marcan un mes en que Teatro Mori cruza humor, actualidad, memoria e identidad.
Durante el mes de septiembre, las cuatro salas de Teatro Mori recibirán estrenos, últimas funciones de algunos de los montajes destacados de la temporada y una programación especial del 11o Ciclo Memoria y Patrimonio, que reúne obras que permiten recorrer distintos momentos, personajes y expresiones de la identidad chilena.
Humor, política y redes sociales: Natalia Valdebenito y Javiera Contador llegan a Mori Bellavista
Uno de los principales estrenos del mes será “Que le corten la cabeza”, la nueva creación de Los Contadores Auditores, protagonizada por Natalia Valdebenito y Javiera Contador, que debuta el 3 de septiembre en Mori Bellavista.
Tomando como punto de partida la decapitación de María Antonieta, la comedia negra utiliza ese episodio histórico como metáfora para hablar de fenómenos profundamente contemporáneos: la cultura de la cancelación, los vaivenes políticos, la exposición en redes sociales y la crisis de la verdad.
La obra se presentará de jueves a sábado a las 20:30 horas, hasta el 3 de octubre.
Última oportunidad para ver “DRUK” y “Empieza con D”
Septiembre también será el mes de despedida para dos montajes que han marcado la temporada de Teatro Mori.
En Mori Parque Arauco, “DRUK”, adaptación teatral de la película danesa ganadora del Oscar Another Round, tendrá sus últimas funciones.
La historia sigue a cuatro profesores y amigos que, enfrentados a la rutina y a una crisis de la mediana edad, deciden poner a prueba una particular teoría que terminará modificando sus vidas.
Mientras, en Mori Vitacura, también entra en su recta final “Empieza con D, siete letras”, escrita por Juan José Campanella y Ceci Monti y dirigida por Alexis Moreno.
Protagonizada por Bastián Bodenhöfer, Marcela del Valle, César Sepúlveda y Miya Li, la obra aborda el duelo, la soledad, las segundas oportunidades y la posibilidad de reinventarse cuando la vida cambia inesperadamente.
Ambos montajes finalizan sus temporadas el sábado 12 de septiembre.
Septiembre también es memoria
En el mes de Fiestas Patrias, Teatro Mori dedica una parte importante de su programación al 11o Ciclo Memoria y Patrimonio, con un recorrido por obras que, desde distintos lenguajes y épocas, permiten reencontrarse con nuestra historia, nuestra identidad y nuestra memoria teatral.
El recorrido comienza en Mori Recoleta con “Puerto Amores”, una comedia musical chilena ambientada en una caleta a mediados del siglo XX.
Con música en vivo y ritmos como el foxtrot, el bolero, el swing y los valses porteños, el montaje recupera personajes, sonoridades y relatos vinculados a la memoria y la identidad popular chilena.
Sus funciones continúan hasta el 12 de septiembre.
“La Pérgola de las Flores” vuelve en septiembre
Desde el 17 de septiembre, “La Pérgola de las Flores” llega a Mori Parque Arauco con una puesta en escena que reúne a 25 actores y bailarines, además de músicos en vivo.
Uno de los títulos más emblemáticos del teatro musical chileno regresa así al escenario con sus personajes, canciones y conflictos, que han atravesado generaciones y siguen formando parte de nuestro imaginario cultural.
La obra tendrá funciones entre el 17 y el 20 de septiembre, además de nuevas funciones entre el 1 y el 3 de octubre.
Alejandro Sieveking regresa a escena con “Ánimas de día claro”
También desde el 17 de septiembre, Mori Recoleta recibe “Ánimas de día claro”, de Alejandro Sieveking, bajo la dirección de María José Pizarro.
La obra cuenta la historia de cinco hermanas cuyas ánimas permanecen ligadas a una antigua casa cercana a Talagante debido a deseos que quedaron pendientes en vida.
Con humor, tradición y elementos del imaginario popular chileno, el clásico de Sieveking vuelve al escenario como parte de este recorrido por la memoria teatral del país.
Malucha Pinto vuelve a “Tres Marías y una Rosa” casi cinco décadas después
El 18 de septiembre, el Ciclo continúa en Mori Vitacura con “Tres Marías y una Rosa”, una obra que establece un vínculo especialmente significativo entre el teatro chileno de fines de los años setenta y el presente.
Inspirada en hechos reales, la obra retrata a cuatro mujeres pobladoras durante la dictadura chilena que encuentran en los talleres de arpilleras una fuente de ingresos para sus familias en medio de un contexto de pobreza y represión. Desde lo cotidiano, la historia habla de dignidad, trabajo, cambios en los roles familiares y supervivencia.
La obra original fue estrenada en julio de 1979 y creada por el Taller de Investigación Teatral (TIT), con dramaturgia de David Benavente, a partir de un proceso de observación realizado por las actrices originales sobre el trabajo de mujeres arpilleristas apoyadas por la Vicaría de la Solidaridad.
Esta nueva puesta en escena tiene, además, un puente directo con aquella creación: Malucha Pinto, integrante del elenco original y parte de ese proceso de investigación, vuelve a “Tres Marías y una Rosa” casi cinco décadas después.
Bajo la dirección de Loreto Valenzuela, Pinto comparte esta vez el escenario con Luciana Ibáñez, Constanza Mora y Carolina Paulsen.
La obra se presentará en Mori Vitacura desde el 18 de septiembre hasta el 3 de octubre.
Humor, K-pop y teatro para disfrutar en familia
La cartelera de septiembre se completa con propuestas para distintos públicos.
En Mori Recoleta, Golden: las Guerreras del KPOP Tributo regresa con un espectáculo que reúne a 12 artistas en escena, coreografías, más de 50 cambios de vestuario y un montaje inspirado en el universo del K-pop.
En Mori Parque Arauco, Felipe Izquierdo vuelve con La Elvira, mientras que en Mori Vitacura continúa durante los domingos de septiembre con su stand up “Soy el único que no me conozco”.
Y para el público familiar, el 27 de septiembre llega a Mori Parque Arauco Alicia, el musical de las maravillas, una propuesta inspirada en el universo de Lewis Carroll que aborda el respeto por las diferencias, el autocuidado y la creatividad.
Así, durante septiembre, Teatro Mori propone un recorrido que va desde las preguntas más actuales sobre política, redes sociales y vida adulta hasta las historias que forman parte de nuestra memoria colectiva, reafirmando al teatro como un espacio para encontrarnos, reconocernos y conversar sobre quiénes somos.
Programación, horarios y entradas disponibles a través de Teatro Mori y Ticketmaster.
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