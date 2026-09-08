Septiembre en Mori: nuevos estrenos, grandes despedidas y un viaje por la memoria del teatro chileno

Durante el mes de septiembre, las cuatro salas de Teatro Mori recibirán estrenos, últimas funciones de algunos de los montajes destacados de la temporada y una programación especial del 11o Ciclo Memoria y Patrimonio, que reúne obras que permiten recorrer distintos momentos, personajes y expresiones de la identidad chilena.

Humor, política y redes sociales: Natalia Valdebenito y Javiera Contador llegan a Mori Bellavista

Uno de los principales estrenos del mes será “Que le corten la cabeza”, la nueva creación de Los Contadores Auditores, protagonizada por Natalia Valdebenito y Javiera Contador, que debuta el 3 de septiembre en Mori Bellavista.

Tomando como punto de partida la decapitación de María Antonieta, la comedia negra utiliza ese episodio histórico como metáfora para hablar de fenómenos profundamente contemporáneos: la cultura de la cancelación, los vaivenes políticos, la exposición en redes sociales y la crisis de la verdad.

La obra se presentará de jueves a sábado a las 20:30 horas, hasta el 3 de octubre.

Última oportunidad para ver “DRUK” y “Empieza con D”

Septiembre también será el mes de despedida para dos montajes que han marcado la temporada de Teatro Mori.

En Mori Parque Arauco, “DRUK”, adaptación teatral de la película danesa ganadora del Oscar Another Round, tendrá sus últimas funciones.

La historia sigue a cuatro profesores y amigos que, enfrentados a la rutina y a una crisis de la mediana edad, deciden poner a prueba una particular teoría que terminará modificando sus vidas.

Mientras, en Mori Vitacura, también entra en su recta final “Empieza con D, siete letras”, escrita por Juan José Campanella y Ceci Monti y dirigida por Alexis Moreno.

Protagonizada por Bastián Bodenhöfer, Marcela del Valle, César Sepúlveda y Miya Li, la obra aborda el duelo, la soledad, las segundas oportunidades y la posibilidad de reinventarse cuando la vida cambia inesperadamente.

Ambos montajes finalizan sus temporadas el sábado 12 de septiembre.