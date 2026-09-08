Auditoría a la administración Boric: Derivan cuatro casos a Fiscalía, cinco al CDE y siete a Contral

El Gobierno concluyó el proceso de “Inspección Total”, una auditoría a más de 500 servicios públicos correspondiente al periodo 2022-2026, durante la administración del expresidente Gabriel Boric. La revisión, iniciada el 11 de marzo, involucró a más de mil auditores internos y analizó alrededor de 913 millones de registros. A partir de estos antecedentes se identificaron 26 señales de alerta, que dieron origen a 360 programas de auditoría.

El proceso detectó 1.529 hallazgos asociados a desviaciones, debilidades o incumplimientos de distinta naturaleza y gravedad. El Ejecutivo recalcó que estas observaciones no constituyen necesariamente delitos.

Del total, 118 hallazgos distribuidos en 57 servicios cuentan con la recomendación del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) de instruir sumarios para determinar eventuales responsabilidades individuales.

Además, siete casos fueron derivados a la Contraloría General de la República, cinco al Consejo de Defensa del Estado y cuatro al Ministerio Público. Las reparticiones cuyos antecedentes fueron enviados a las tres instituciones son la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría del Deporte y la Junaeb.

La auditoría también incluyó derivaciones de distinta naturaleza relacionadas con la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Subsecretaría de Vivienda, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y las subsecretarías de Agricultura y Transportes.

Tras el cierre del proceso, el comité elaborará un informe final que será entregado al Presidente Kast y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado. El CAIGG, en tanto, continuará supervisando las medidas correctivas adoptadas por los organismos involucrados.