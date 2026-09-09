Ordenan sumario al SLEP Valparaíso por pagos irregulares y gestión de personal

La Contraloría Regional de Valparaíso instruyó un procedimiento disciplinario luego de detectar una serie de graves irregularidades en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso.

El informe N°827 del organismo fiscalizador determinó uso irregular en la administración de personal, procesos de contratación y uso de recursos públicos entre enero de 2024 y mayo de 2025.

Por ejemplo, encontraron que la demora en la resolución de un procedimiento administrativo de suspensión y remoción permitió que un exdirector ejecutivo del servicio continuara recibiendo sueldo hasta marzo de 2026. Pese a estar fuera de funciones obligatoriamente, percibió pagos líquidos de $247.557.391, por lo que además del sumario, se instruyó la adopción de medidas para evitar la repetición de casos así, como también los acelerar procesos disciplinarios pendientes.

La auditoría identificó contrataciones directas sin ningún tipo de concurso o con fundamentos insuficientes, omisiones en reclutamiento y selección para asistentes de la educación, designaciones prolongadas en comisiones de servicio, uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para fines sin acreditación suficiente y deficiencias en los controles de asistencia y jornada laboral. Todas estas conductas serán objeto de sumario.

Asimismo, un funcionario prestó servicios al mismo tiempo en el SLEP de Valparaíso y en la Municipalidad de La Calera. Esta situación persistió por el tiempo, incluso cuando registraba una licencia médica que le inhabilitaría de trabajar. “La situación dejó en evidencia debilidades en los mecanismos de control de asistencia, al detectarse reiteradas justificaciones por falta de marcación, registros manuales incompletos e inasistencias sin respaldo adecuado”, argumentó Contraloría.

Seis contrataciones directas realizadas fueron justificadas con argumentos genéricos, como la continuidad del servicio o la idoneidad de los contratados, sin cualquier antecedente de peso para acreditar la necesidad de un trato directo. En la misma línea, dos personas llegaron contratadas sin proceso de reclutamiento público.

La auditoría detectó que un grupo de funcionarios fue contratado para desempeñarse en colegios, pero apenas llegaron, iniciaron funciones en dependencias centrales del SLEP de Valparaíso. Además, varios incumplieron en los sistemas de control de asistencia.

Como se trata de docentes, no existe la figura de comisión de servicio. Sobre los asistentes de la educación, sí es posible hacerlo, pero depende de fundamentos específicos y debidamente acreditados. Uno de los funcionarios de este grupo permaneció más de un año en comisión de servicio, superando los límites establecidos por las normativas vigentes.

En materia de horas extras y contratación a honorarios, Contraloría detectó procesos de regularización posteriores a lo debido, diferencias entre las horas autorizadas, ejecutadas y pagadas, además de informes de actividades genéricas y repetitivas, sin respaldo suficiente para acreditar los servicios presentados.