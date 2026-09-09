Chileno gana premio en concurso internacional de fotografía de aves

Un chileno ganó un premio en un concurso internacional de fotografía de aves.

Francisco Castro, oriundo de Antofagasta, llevaba tiempo detrás de una fotografía que se resistía. Junto al grupo de amigos fotógrafos Aves del Norte Grande, había recorrido distintos sectores de la Región de Antofagasta buscando al tucúquere. La especie está presente en la zona, pero, según explica, no es particularmente abundante ni fácil de encontrar.

“Nosotros estábamos buscando el tucúquere hace harto tiempo. Estuvimos recorriendo diferentes sectores de la región y nunca pudimos dar con él, hasta que en Paposo tuvimos la suerte de encontrarlo un día al amanecer”.

Paposo es una pequeña localidad costera de la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta, inserta en un territorio de gran riqueza de flora y fauna del desierto costero. En el área se encuentra además la Reserva Nacional Paposo, creada para proteger una muestra de estos ecosistemas y su biodiversidad.

Fue allí donde finalmente apareció el ave que Castro llevaba tanto tiempo buscando.

Cuando revisó la imagen que obtuvo con su cámara Sony A7IV, tuvo una sensación: “esa foto algo me va a dar algo a futuro”, comentó entonces a personas cercanas.

Y acertó.

Premiación Este 2 de septiembre, la National Audubon Society anunció a los ganadores de los Audubon Photography Awards 2026, uno de sus principales certámenes internacionales dedicados a la fotografía de aves. En su decimoséptima edición, el concurso reconoce fotografías y videos que muestran tanto la belleza de las aves como los desafíos que enfrentan y que contribuyen a contar la historia de su conservación a escala hemisférica.

Por segundo año consecutivo, la competencia entregó premios a residentes de Chile y Colombia, además de Estados Unidos y Canadá. Dos paneles independientes evaluaron anónimamente las postulaciones y seleccionaron a los ganadores y menciones honrosas de cada región.

Castro obtuvo el reconocimiento más importante para Chile y Colombia: el Gran Premio, precisamente por aquella fotografía del tucúquere tomada en Paposo. El galardón contempla US$5.000 y un viaje a la Antártica con HX Expeditions, que combina observación de aves, conservación y exploración.

“Hasta el día de hoy creo que, si no es la mejor, es una de las mejores que he tomado en todos estos años”, dice sobre la imagen.

Castro lleva cerca de siete años dedicado a la fotografía de naturaleza, aunque su profesión está lejos de las cámaras y las aves: es técnico en mantenimiento aeronáutico y trabaja en el aeropuerto de Antofagasta. La fotografía ocupa buena parte de su tiempo libre y es una disciplina que ha desarrollado de manera autodidacta, estudiando y perfeccionando su técnica con los años.

El triunfo marca además un nuevo paso en su historia con el certamen. En la edición anterior, Castro había obtenido el Premio Aves Costeras con una fotografía de un pilpilén. Un año después, alcanzó el primer lugar de la competencia regional.

Paposo: la biodiversidad detrás de la fotografía

El lugar donde fue tomada la imagen no es un dato secundario.

Para Castro, Paposo representa precisamente esa biodiversidad que intenta mostrar a través de sus fotografías. El territorio alberga una importante variedad de fauna y flora, incluidas numerosas cactáceas, pero el fotógrafo advierte que también existen presiones sobre estos ecosistemas.

“Considerando la cantidad de diversidad que hay, tanto de fauna como de flora, es un territorio que podría verse amenazado. Hay muchas especies de cactus que también se ven expuestas al extractivismo y que finalmente terminan siendo vendidas al extranjero”, señala.

Audubon destaca que numerosas especies presentes en Chile, Colombia, Canadá y Estados Unidos enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y el cambio climático. Uno de los propósitos de los premios es precisamente utilizar la fotografía para acercar esas problemáticas al público y mostrar la relación entre las aves y los ecosistemas que necesitan para sobrevivir.

Cinco chilenos entre los premiados

Castro no fue el único chileno reconocido en esta edición. Nicolás Muñoz obtuvo el Premio de Video por un registro de albatros de ceja negra; Rodrigo González, el Premio Aves sin Fronteras, también con un albatros de ceja negra; Timothy Dhalleine, el Premio Aves en Paisajes de Chile con una fotografía de un traro; y Gonzalo Bertolotto, el Premio Aves Costeras de Chile con una imagen de un pingüino papúa.

En total, el jurado otorgó nueve premios a residentes de Chile y Colombia y ocho a residentes de Estados Unidos y Canadá.

Los ganadores y menciones honrosas serán publicados en la revista Audubon y los premiados aparecerán además en su edición impresa de otoño de 2026. El próximo 23 de septiembre, Audubon dará a conocer también su selección anual de las 100 mejores fotografías.



Más información en el sitio web de Audubon www.audubon.org y en Facebook e Instagram, @audubonsociety.