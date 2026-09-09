Cancillería cita a Judd por dichos sobre el 18-O y Banco Central presenta IPoM

Cancillería cita a Judd por sus dichos sobre inteligencia del 18-O

Cancillería convocó para este miércoles al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, luego de que afirmara que la inteligencia estadounidense cuenta con un análisis específico sobre el estallido social de 2019. El diplomático sostuvo que esos antecedentes vinculan a organizaciones o activistas de izquierda con los episodios de violencia. Relaciones Exteriores señaló que solicitará la información disponible para ponerla a disposición de las instancias que correspondan. Judd reconoció que él no ha entregado esos antecedentes a la justicia chilena.

Banco Central publica IPoM tras mantener la tasa en 4,5 %

El Banco Central publica este miércoles, a las nueve de la mañana, el Informe de Política Monetaria de septiembre. El documento llegará después de que el Consejo mantuviera por unanimidad la tasa de interés en 4,5 %, advirtiendo que la debilidad de la actividad podría ser más persistente de lo previsto. El IPoM de junio había proyectado para 2026 un crecimiento de entre uno y 1,75 %. Ahora el mercado seguirá la eventual revisión de esa estimación, la trayectoria de inflación y las señales sobre tasas. Rosanna Costa expondrá el informe al mediodía ante el Senado.

Sala Cuna avanza, pero queda sin su mecanismo clave de financiamiento

El Senado despachó en primer trámite el proyecto de Sala Cuna Universal, pero rechazó uno de sus artículos centrales: el mecanismo de financiamiento mediante cotización. La norma necesitaba 26 votos y no alcanzó el quórum requerido, luego de que el permiso constitucional del senador Sebastián Keitel no estuviera formalmente ingresado al momento de la votación. El episodio abrió cuestionamientos al parlamentario y a la Segpres. El Gobierno deberá intentar reponer la fórmula de financiamiento durante la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados.

TC inicia revisión final de ocho normas de la megarreforma de Quiroz

El Tribunal Constitucional inicia este miércoles una nueva etapa de la revisión de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El pleno sesionará miércoles y jueves para efectuar el control preventivo de ocho artículos, trámite pendiente desde que el Congreso terminó la discusión del proyecto el 12 de agosto. Mientras no exista pronunciamiento, siguen en espera medidas sobre repatriación de capitales, herencias, donaciones, retiro de recursos del antiguo FUT e incentivos al sector inmobiliario.

Rau se distancia de la meta de 6 % de desempleo y apunta a Hacienda

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, tomó distancia de la meta de llevar el desempleo a niveles cercanos al seis % al término del Gobierno. Con la desocupación en 9,5 %, Rau afirmó que se trata de una meta impuesta por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y sostuvo que él ha sido más cauto. Su prioridad, dijo, es conseguir primero que la tasa baje del nueve %. La diferencia se instala en momentos en que el mercado laboral se ha convertido en uno de los principales flancos económicos del Ejecutivo, con 981 mil personas buscando trabajo y una débil creación de empleo.

Auditoría al Gobierno de Boric deriva casos a Fiscalía, CDE y Contraloría

El Gobierno cerró la auditoría denominada Inspección Total, que revisó más de 500 servicios públicos correspondientes al periodo 2022-2026. El proceso detectó 1.529 hallazgos asociados a desviaciones, debilidades o incumplimientos, aunque el Ejecutivo recalcó que no equivalen necesariamente a delitos. De ese total, 118 hallazgos tienen recomendación de iniciar sumarios. Además, siete antecedentes fueron derivados a Contraloría, cinco al Consejo de Defensa del Estado y cuatro al Ministerio Público. El informe final será entregado al Presidente José Antonio Kast.

Proyecto de feriado del 17 de septiembre queda sin tiempo en el Congreso

El proyecto que buscaba declarar feriado nacional el 17 de septiembre quedó sin margen para avanzar antes de Fiestas Patrias. La Comisión de Gobierno Interior aprobó en particular su único artículo por nueve votos contra tres, pero la iniciativa no consiguió unanimidad para ser despachada con rapidez. La presidenta de la instancia, Joanna Pérez, señaló que ya no hay tiempo legislativo suficiente. Al texto todavía le restaban la Sala de la Cámara y todo su segundo trámite en el Senado. El Gobierno había rechazado respaldar la propuesta y sostuvo que el 17 será jornada laboral.

Enap informará nuevo ajuste de combustibles en medio de alza del petróleo

Enap informará este miércoles las variaciones de precios de los combustibles que comenzarán a regir el jueves. El anuncio se conocerá con el petróleo nuevamente bajo presión por los ataques contra instalaciones energéticas de Arabia Saudita. Antes del reporte oficial, estimaciones de mercado apuntan a aumentos de entre 32 y 39 pesos por litro para las gasolinas de 93 y 97 octanos, y de entre 85 y 105 pesos para el diésel. Los montos son proyecciones y las variaciones definitivas se conocerán únicamente con el informe oficial de Enap.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>