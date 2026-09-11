Editorial chilena recibe premio al mérito editorial 2026 de la FIL Guadalajara

En sus inicios, y gracias a su trabajo con bibliotecas en el Banco del Libro, Verónica y Carmen Diana advirtieron la necesidad de publicar libros para niños y niñas que fueran innovadores, de calidad, creados por autores locales y que reflejaran la realidad de los lectores latinoamericanos que en ese entonces apenas aparecía en los libros ilustrados.

Para lograrlo trabajaron con escuelas de diseño para formar una cantera de ilustradores, buscaron antropólogos y recopiladores de tradición oral, y contactaron con jóvenes escritores latinoamericanos.

Así, al regresar a Santiago tras un largo exilio, Verónica Uribe no solo trajo a Chile el amplio catálogo de libros que había publicado en Caracas y en el que ya estaban clásicos contemporáneos como Niña bonita, Margarita, La sorpresa de Nandi, La calle es libre o Vamos a cazar un oso, sino que junto a Iván y Claudia Larraguibel fundó Ediciones Ekaré Sur, editorial chilena que desde hace veinte años edita libros ilustrados para niños, niñas y jóvenes, en su mayoría de autores chilenos, y que cuenta con un premiado catálogo de más de setenta títulos.

“No conozco editores arrepentidos de ser editores. Es una experiencia emocionante tener en tus manos –como resultado de un trabajo intenso, largo y demandante, en el que se involucran muchas personas–, un objeto hermoso, un libro. Creo que ese fruto es tan, tan atractivo, que difícilmente uno puede querer dejar este trabajo para dedicarse a otra cosa”, afirma Uribe.

Gracias a su trabajo han salido premiados títulos chilenos como La composición, La otra orilla, La tortilla corredora, Al sur de la Alameda, El Sol, la Luna y el Agua o Ven a ver arte chileno, entre otros muchos otros libros-álbum, antologías, poesía, informativos y narrativa que pueblan las bibliotecas y colegios de todo Chile. También ha desarrollado una línea de libros que buscan acercar el arte a niños, niñas y jóvenes, y una nutrida colección de cuentos para la primera infancia.

La memoria y el patrimonio cultural son el eje central de muchas de las historias de Ekaré Sur, al igual que el rescate de narraciones tradicionales de Chile y el mundo.

“Para mí siempre ha sido muy importante hacer libros realmente destinados a los niños, libros hechos amorosamente que cuenten una buena historia y, ojalá, sean significativos para el lector que los elige. A menudo se cae en la tentación de hacer libros pensando en la crítica o en la opinión de otros editores, diseñadores o artistas, o en carencias propias de los adultos, y se termina haciendo una especie de libro de autoayuda ilustrado. Es importante no dejarse llevar por un afán literaturesco o por la exquisitez de un diseño cuando no hay una historia que verdaderamente atrape al lector. Hay libros hermosos que dejan indiferentes a los niños”, asegura Uribe.