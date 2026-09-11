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Editorial chilena recibe premio al mérito editorial 2026 de la FIL Guadalajara CULTURA Crédito: Rubén Pinhuelas

Editorial chilena recibe premio al mérito editorial 2026 de la FIL Guadalajara

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Por: El Mostrador Cultura

Ediciones Ekaré fue fundada en 1978 en Caracas por la chilena Verónica Uribe y la venezolana Carmen Diana Dearden. La ceremonia se celebrará el lunes 30 de noviembre en el marco de la FIL.

El Mostrador Fuente Preferida

La Feria del Libro de Guadalajara anunció el reconocimiento al Mérito Editorial para Ediciones Ekaré, fundada en 1978 en Caracas por la chilena Verónica Uribe y la venezolana Carmen Diana Dearden.

El premio, instituido por la FIL en 1993, reconoce a Ekaré “por ser un referente en el mercado editorial infantil en Iberoamérica, así como por mantener una reconocida labor de promoción de la lectura durante casi medio siglo y haber construido una sólida trayectoria internacional que ha logrado superar las dificultades derivadas de varias crisis políticas y económicas”.

La ceremonia de premiación se celebrará el lunes 30 de noviembre en el marco de la FIL.

El Homenaje al Mérito Editorial fue instituido por la FIL de Guadalajara en 1993, en honor al argentino Arnaldo Orfila Reynal, director del Fondo de Cultura Económica y fundador de Siglo XXI Editores, con la intención de destacar la visión y el oficio de grandes editores.

Entre los merecedores de este importante reconocimiento hay nombres como Beatriz de Moura, Claudio López Lamadrid, Juan Casamayor, María Osorio, Jorge Herralde, Francisco Porrúa o Antoine Gallimard. Muy pocas veces se ha concedido a una editorial de la literatura infantil y juvenil (LIJ).

Origen

En sus inicios, y gracias a su trabajo con bibliotecas en el Banco del Libro, Verónica y Carmen Diana advirtieron la necesidad de publicar libros para niños y niñas que fueran innovadores, de calidad, creados por autores locales y que reflejaran la realidad de los lectores latinoamericanos que en ese entonces apenas aparecía en los libros ilustrados.

Para lograrlo trabajaron con escuelas de diseño para formar una cantera de ilustradores, buscaron antropólogos y recopiladores de tradición oral, y contactaron con jóvenes escritores latinoamericanos.

Así, al regresar a Santiago tras un largo exilio, Verónica Uribe no solo trajo a Chile el amplio catálogo de libros que había publicado en Caracas y en el que ya estaban clásicos contemporáneos como Niña bonita, Margarita, La sorpresa de Nandi, La calle es libre o Vamos a cazar un oso, sino que junto a Iván y Claudia Larraguibel fundó Ediciones Ekaré Sur, editorial chilena que desde hace veinte años edita libros ilustrados para niños, niñas y jóvenes, en su mayoría de autores chilenos, y que cuenta con un premiado catálogo de más de setenta títulos.

“No conozco editores arrepentidos de ser editores. Es una experiencia emocionante tener en tus manos –como resultado de un trabajo intenso, largo y demandante, en el que se involucran muchas personas–, un objeto hermoso, un libro. Creo que ese fruto es tan, tan atractivo, que difícilmente uno puede querer dejar este trabajo para dedicarse a otra cosa”, afirma Uribe.

Gracias a su trabajo han salido premiados títulos chilenos como La composición, La otra orilla, La tortilla corredora, Al sur de la Alameda, El Sol, la Luna y el Agua o Ven a ver arte chileno, entre otros muchos otros libros-álbum, antologías, poesía, informativos y narrativa que pueblan las bibliotecas y colegios de todo Chile. También ha desarrollado una línea de libros que buscan acercar el arte a niños, niñas y jóvenes, y una nutrida colección de cuentos para la primera infancia.

La memoria y el patrimonio cultural son el eje central de muchas de las historias de Ekaré Sur, al igual que el rescate de narraciones tradicionales de Chile y el mundo.

“Para mí siempre ha sido muy importante hacer libros realmente destinados a los niños, libros hechos amorosamente que cuenten una buena historia y, ojalá, sean significativos para el lector que los elige. A menudo se cae en la tentación de hacer libros pensando en la crítica o en la opinión de otros editores, diseñadores o artistas, o en carencias propias de los adultos, y se termina haciendo una especie de libro de autoayuda ilustrado. Es importante no dejarse llevar por un afán literaturesco o por la exquisitez de un diseño cuando no hay una historia que verdaderamente atrape al lector. Hay libros hermosos que dejan indiferentes a los niños”, asegura Uribe.

Libros premiados y obras claves

Los títulos de Ekaré Sur han recibido reconocimientos nacionales e internacionales, como los Premios Marta Brunet y Amster-Coré del Consejo de la Cultura, el Premio Municipal de Literatura de Santiago, la Medalla Colibrí de IBBY Chile, o The White Raven de la Jugendbibliothek de Münich, el Premio Fundación Cuatrogatos, el Premio Andersen de Italia, NYPL Best Children’s Books, Kirkus Reviews Starred Review, Publishers Weekly Starred Review, Braw Amazing Bookshelf o Los Mejores del Banco del Libro.

Además han sido traducidos a diversas lenguas, como el inglés, alemán, italiano, esloveno, polaco, portugués, catalán, tagalo, chino o coreano.

Ekaré Sur no solo distribuye en Chile el catálogo de su editorial hermana Ekaré Europa (que cuenta con un fondo de más de cuatrocientos libros, dos tercios de los cuales siguen vivos) sino que ha sido pionera en producir, publicar y difundir en nuestro país el kamishibai, o Pequeño Teatro de Papel, una herramienta de promoción de lectura inspirada en la tradición japonesa.

Dearden y Uribe también impulsaron grandes autorías en la literatura infantil en español, como la brasileña Ana Maria Machado, primera ganadora del premio Hans Christian Andersen en Latinoamérica; el colombiano Ivar Da Coll, Premio Iberoamericano SM; la cubana Alba Marina Rivera; Javier Sáez Castán, Premio Nacional de Ilustración de España; o más recientemente, el uruguayo Alfredo Soderguit y el mexicano Adolfo Córdova.

También autores e ilustradores chilenos como Marta Carrasco, Antonio Skármeta, María José Ferrada, María de la Luz Uribe y Fernando Krahn, Alejandro Zambra, Armando Uribe, Felipe Munita, Daniel Villalobos, Lola Larra, Claudio Aguilera, Raquel Echenique o Gabriela Lyon, entre muchos otros.

Además tradujeron al castellano por primera vez nombres tan relevantes como Michael Rosen, Helen Oxenbury, Chris Van Allsburg, Ed Young, Satoshi Kitamura, Peggy Rathmann, Max Velthuijs o Angela Lago.

Los libros de Ekaré y Ekaré Sur integran bibliotecas del continente americano, desde las bibliolanchas en Chiloé hasta la NYPL en Estados Unidos, pasando por la Biblioteca Vasconcelos en la CDMX, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, el programa de libros de Nelson Rodríguez en el vertedero de Tegucigalpa, la Biblioteca de la Alegría de Irene Vasco, y muchas más, además de librerías y bibliotecas de España y de otros países gracias a las ventas de derechos que han llevado libros originales de autores iberoamericanos a veintidós lenguas diferentes.

Hoy en día Verónica Uribe sigue en activo, editando los libros de Ekaré Sur junto al director de arte, Iván Larraguibel, y al editor Pablo Álvarez, y con el apoyo del resto del equipo: Bernardita Cruz, Patricia Cassis y Claudia Larraguibel.

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