Judd vuelve a intervenir en política interna y Kast descarta acto oficial por el 11S

Judd vuelve a intervenir en política interna pese a advertencia de Cancillería

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, afirmó que Chile es vulnerable al crimen organizado transnacional, apenas un día después de que el canciller Francisco Pérez Mackenna le recordara que los diplomáticos no deben intervenir en política interna. Judd sostuvo que las bandas buscarán nuevos territorios cuando enfrenten obstáculos en otros países y aclaró que su planteamiento no cuestionaba a Carabineros ni a la PDI. También anunció que seguirá respondiendo cuando considere “incendiarias” las declaraciones de autoridades chilenas. El biministro Claudio Alvarado descartó enviar una nota de protesta a Washington.

Kast estará fuera de La Moneda y no encabezará un acto oficial por el 11S

José Antonio Kast pasará su primer 11 de septiembre como Presidente en la Región de Los Ríos, donde desarrollará actividades sobre seguridad, infraestructura, vivienda, empleo y desarrollo industrial. El Gobierno no organizará una ceremonia oficial en La Moneda ni anunciará indultos asociados a la fecha. Kast señaló a parlamentarios republicanos y del Partido Nacional Libertario que las solicitudes de indulto para exuniformados serán estudiadas individualmente y sin un plazo comprometido. El diputado libertario Hans Marowski calificó esa respuesta como insuficiente y anunció que su bancada continuará presionando al Ejecutivo.

Fiscalía formalizará a Fodich y otros seis detenidos por secuestros extorsivos

La Fiscalía Supraterritorial formalizará este viernes al exfiscal Vinko Fodich y a otros seis detenidos, entre ellos tres funcionarios activos de la Policía de Investigaciones. El fiscal Miguel Ángel Orellana adelantó que imputará secuestro extorsivo, extorsión y delitos funcionarios, pero reservó la participación atribuida a cada persona hasta la audiencia. La investigación comenzó después de que Asuntos Internos de la PDI detectara antecedentes sobre funcionarios vinculados con una organización dedicada a extorsiones. La detención de los siete imputados fue ampliada para permitir diligencias policiales todavía en curso.

Informe señala que Vivanco borró información antes de ser detenida

Un informe de Carabineros incorporado a la investigación de la trama bielorrusa estableció que Ángela Vivanco eliminó contenido de su teléfono antes de ser detenida el 25 de enero en Las Condes. Durante el operativo, el OS7 incautó un iPhone 14, un equipo Samsung, dispositivos de almacenamiento y documentos. Su defensa negó una eliminación deliberada y atribuyó el estado de uno de los teléfonos a procedimientos del Poder Judicial. Vivanco fue formalizada por cohecho reiterado y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que habría favorecido al consorcio Belaz Movitec en litigios contra Codelco a cambio de pagos.

Contraloría indaga alzas salariales de hasta 35 % en el Ministerio de la Mujer

La Contraloría incorporó a una investigación especial la denuncia presentada por las diputadas Francisca Bello y Emilia Schneider sobre aumentos de hasta 35 % en remuneraciones y asignaciones de funciones en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. La revisión ya se encontraba abierta a partir de antecedentes entregados por la asociación de funcionarios de la cartera. Bello afirmó que algunos sueldos superarían la remuneración de la ministra Judith Marín. Schneider pidió que la secretaria de Estado entregue explicaciones públicas y señaló que la bancada evalúa solicitar su comparecencia ante la Comisión de Mujeres de la Cámara.

Banco Central vincula automatización con menor permanencia en empleos formales

El Banco Central incorporó al Informe de Política Monetaria un análisis sobre automatización y empleo formal en Chile. El estudio siguió la trayectoria laboral de personas que en el 2022 trabajaban en ocupaciones con diferente exposición tecnológica. Tres años después, quienes pertenecían a actividades altamente automatizables registraban una menor probabilidad de conservar un empleo formal que quienes realizaban tareas con baja exposición. La diferencia fue mayor entre trabajadores menores de 30 años. El análisis se conoce después de que la tasa nacional de desocupación llegara a 9,5 % y en medio de una menor creación de puestos asalariados.