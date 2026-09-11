La huella de Gucci en la marroquinería del barrio Matta Sur

A fines de los años 60 y durante los 70, artículos de Gucci fueron fabricados en Santiago por trabajadores chilenos. Décadas después, rastros de esa historia aparecieron en el antiguo taller del abuelo de Milton Barriga: forros con la marca, pruebas de costura, matrices y bolsos que abrían una pregunta mucho mayor sobre la historia de la marroquinería en el barrio Matta Sur.

Barriga, diseñador, académico e investigador principal del proyecto Marroquinería en el barrio Matta Sur: registro y puesta en valor de un oficio en transformación, conversa en Purísima Podcast sobre una investigación que cruza diseño, memoria, cultura material y transformaciones productivas.

De Gucci a Matta Sur una red de talleres y saberes locales

El vínculo con Gucci surgió mediante un licenciamiento que permitió fabricar sus modelos en Chile. Según explica Barriga, una fábrica asociada a la marca Gilioli produjo artículos de la firma italiana y, tras la salida de más de 200 trabajadores, parte de ese conocimiento productivo se dispersó por el barrio. Los antiguos operarios instalaron talleres propios y encontraron allí una red que ya concentraba curtimbres, zapaterías, talabarterías, proveedores de cuero y otros oficios relacionados.

“Es un barrio que generó su propio ordenamiento territorial en función de un oficio”, señala. Esa concentración no respondió a una planificación institucional, sino a una cadena productiva construida por quienes vivían y trabajaban en el sector.

La investigación no busca reconstruir únicamente la fabricación de artículos Gucci. El dato permite entrar a un sistema productivo mucho más amplio, situado en una zona intermedia entre la artesanía y la industria. Los marroquineros trabajan con técnicas de serialización y conocimiento especializado, pero en talleres pequeños, muchas veces familiares, donde los saberes circulan entre trabajadores, vecinos y generaciones.

Un patrimonio vivo en medio de la crisis de los oficios

Hoy ese sistema se encuentra debilitado. Aunque Matta Sur fue declarado Zona Típica, la protección patrimonial se concentra principalmente en edificios y fachadas y no garantiza la continuidad de los oficios que dieron forma al barrio. “El barrio está súper en crisis al respecto de los oficios”, advierte Barriga.

El propio título de la investigación evita hablar de desaparición. La apuesta está en observar qué permanece cuando un oficio cambia. Esa continuidad también puede rastrearse en los objetos: “Vemos la mano Gucci todavía marcadita en los diseños que siguen haciendo los marroquineros”, dice el investigador. Siluetas, técnicas, materiales y modos de producción permiten leer una historia que no siempre quedó registrada en archivos o documentos.

Para Barriga, analizar una cartera o un bolso no consiste solo en estudiar su forma. “El diseño es forma, es una función, pero también son símbolos. Son significados culturales”. Los cambios de materiales, las adaptaciones de modelos y las formas de fabricación pueden mostrar, además, qué ocurrió con la industria y con el ecosistema productivo que rodeaba a estos talleres.

El proyecto contempla un documental, un catálogo de productos y patrones, la realización de prototipos y una futura exhibición en el Museo de la Moda. Pero el desafío va más allá de documentar lo que queda. Barriga plantea que la investigación también debería ayudar a conectar a los actuales marroquineros con diseñadores y marcas capaces de volver a trabajar con esa mano de obra especializada.

“Primero tenemos que entender que es un oficio que no ha desaparecido”, sostiene. Visibilizarlo, agrega, puede contribuir a que nuevos proyectos vuelvan a mirar el barrio no solo como patrimonio, sino como un espacio productivo todavía activo.

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