“Jamás ha habido un patrullaje conjunto”: Presidente Kast responde a Argentina por Magallanes

El Presidente José Antonio Kast descartó este viernes la existencia de patrullajes conjuntos con Argentina en el Estrecho de Magallanes y reafirmó que la soberanía chilena sobre esa vía marítima “no está en discusión”.

Las declaraciones fueron recogidas por BioBioChile, luego de que el Ministerio de Defensa precisara que las aguas jurisdiccionales del país son “custodiadas y controladas exclusivamente por la Armada de Chile”.

“Jamás en el Estrecho de Magallanes ha habido un patrullaje conjunto”, afirmó Kast al ser consultado por la controversia. El Mandatario enfatizó que “el Estrecho de Magallanes es chileno, es soberanía chilena”.

Navegación bajo normas chilenas

Kast agregó que todas las embarcaciones que transitan por esa zona deben someterse a las disposiciones nacionales y contar con personal chileno para realizar sus maniobras.

“Cualquier navegación que se hace en el Estrecho de Magallanes se hace con pilotos chilenos. Cualquier buque y con cualquier bandera tiene que solicitar que se suba un piloto chileno y dirija las maniobras de esa embarcación”, explicó.

El Presidente sostuvo que los tratados internacionales vigentes entre Chile y Argentina respaldan la soberanía nacional sobre el estrecho y reiteró que no existen operaciones conjuntas dentro de sus aguas.

Ambos países sí mantienen mecanismos de cooperación marítima, entre ellos la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC). Sin embargo, esas operaciones se desarrollan en aguas antárticas y no corresponden a patrullajes conjuntos en el Estrecho de Magallanes.