Presentan en Nueva York libro sobre el artista chileno Alfredo Jaar

La académica e historiadora del arte Florencia San Martín ha publicado un nuevo libro sobre el artista chileno Alfredo Jaar, Premio Nacional de Artes Plásticas 2013.

Se trata de “Alfredo Jaar: Decolonial Time and the Aesthetics of the Unfinished”, publicado en julio de este año por Duke University Press.

El libro es el primer estudio académico sobre el arte y el pensamiento del connotado artista chileno Alfredo Jaar. Desde la perspectiva del tiempo decolonial, San Martín analiza las maneras en que Jaar desafía la temporalidad lineal y triunfalista de la modernidad, así como la violencia de la colonización y de la globalización, a lo largo de sus más de cinco décadas de carrera.

Jaar es un artista, arquitecto y cineasta. Durante más de 40 años, Jaar ha utilizado la fotografía, el cine, la instalación y los nuevos medios para crear obras que examinan complejos problemas sociopolíticos, así como los límites y la ética de la representación. Mediante una forma híbrida de creación artística, Jaar ha provocado, cuestionado y buscado constantemente maneras de aumentar nuestra conciencia sobre temas a menudo olvidados o silenciados en el ámbito internacional, sin renunciar al poder formal y estético del arte.

A lo largo de su trayectoria, Jaar ha explorado cuestiones políticas y sociales de gran relevancia, como el genocidio, el desplazamiento de refugiados a través de las fronteras y el equilibrio de poder entre las naciones en desarrollo y las industrializadas.

El libro incluye un prefacio de Wolfgang Kaleck, reconocido abogado alemán y fundador del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés) y se divide en tres capítulos que San Martín identifica como los temas clave en el arte de Jaar: el duelo, la responsabilidad y el fracaso.

Ilustrado con 88 impresiones en blanco y negro y a color, el libro analiza obras icónicas e inéditas del artista y de sus contemporáneos a partir de un exhaustivo trabajo de archivo y más de 10 años de investigación, ofreciendo un nuevo paradigma para reflexionar sobre el arte contemporáneo global de hoy.

“En este libro —tan innovador como el arte de Jaar— Florencia San Martín ofrece un análisis profundo, detallado e inteligente de su obra y de sus cruciales contextos políticos, revelando el verdadero significado de la producción visual de Jaar dentro y fuera del mundo del arte”, afirma la crítica de arte y curadora Lucy Lippard en la contratapa del libro.

Libro premiado

Ganador del premio de Excelencia en Investigación Académica y Publicaciones 2026 de la Sociedad para la Educación y la Investigación en las Artes Visuales, SECAC, el libro fue descrito por la Latin American Review of Books como un “excelente estudio de la obra del artista chileno …cuyas ideas parecen más relevantes hoy que nunca”.

El libro se lanzará este sábado 12 de septiembre en la galería Lelong, en Nueva York, en el marco de la exposición “Alfredo Jaar: A Logo for America”, mediante una conversación entre la autora y el artista. Un segundo lanzamiento se realizará en noviembre en el Teatro Maxim Gorki de Berlín, y una traducción del libro al español está en preparación para su publicación en 2027.

Florencia San Martín es profesora asistente de Historia del Arte en la Universidad de Lehigh en Pensilvania. Es autora de Alfredo Jaar: Decolonial Time and the Aesthetics of the Unfinished (Duke University Press, 2026), Los Archivos de Jorge Tacla (Arrabal – Artbook D.A.P., 2022), coeditora de los volúmenes The Routledge Companion to Decolonizing Art History (Routledge, 2024) y Dismantling the Nation: Contemporary Art in Chile (Amherst College Press, 2023) y co-curadora de la exposición Todavía somos el tiempo: arte y resistencia a 50 años del golpe, organizada en 2023 mediante una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Su investigación ha recibido becas y subvenciones del Smithsonian American Art Museum, Crystal Bridges Museum of American Art y el College Art Association.