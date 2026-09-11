El homenaje de la oposición al expresidente Allende en el Cementerio General

Hasta el Cementerio General llegó durante la mañana de este viernes la oposición para conmemorar los 53 años del Golpe de Estado de 1973. Con Gabriel Boric como ancla, la presidente del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y la familia del expresidente Salvador Allende (como Isabel Allende o Maya Fernández, hija y nieta, respectivamente) dirigentes del sector y familiares de detenidos desaparecidos, además de representantes del mundo de DD. HH. participaron en la ceremonia por las víctimas del golpe militar.

La ceremonia se desarrolló en el mausoleo del fallecido expresidente Salvador Allende, en una jornada marcada por la ausencia de un acto conmemorativo oficial del Gobierno por los 53 años del Golpe de Estado. El Presidente José Antonio Kast no se encuentra en La Moneda durante esta jornada, optando por romper la dirección de La Moneda de la fecha y virar su agenda a una serie de actividades programadas en la Región de Los Ríos.