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El homenaje de la oposición al expresidente Allende en el Cementerio General PAÍS Créditos imagen: Hans Scott / Agencia Uno

El homenaje de la oposición al expresidente Allende en el Cementerio General

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Mientras que en el recinto se concertó la familia del presidente Allende junto a líderes de la oposición y miembros del mundo de los DD. HH., el contrapunto de la jornada lo pone la ausencia de José Antonio Kast, quien sostiene una agenda local en la Región de Los Ríos y no se referirá a la fecha.

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Hasta el Cementerio General llegó durante la mañana de este viernes la oposición para conmemorar los 53 años del Golpe de Estado de 1973. Con Gabriel Boric como ancla, la presidente del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y la familia del expresidente Salvador Allende (como Isabel Allende o Maya Fernández, hija y nieta, respectivamente) dirigentes del sector y familiares de detenidos desaparecidos, además de representantes del mundo de DD. HH. participaron en la ceremonia por las víctimas del golpe militar.

La ceremonia se desarrolló en el mausoleo del fallecido expresidente Salvador Allende, en una jornada marcada por la ausencia de un acto conmemorativo oficial del Gobierno por los 53 años del Golpe de Estado. El Presidente José Antonio Kast no se encuentra en La Moneda durante esta jornada, optando por romper la dirección de La Moneda de la fecha y virar su agenda a una serie de actividades programadas en la Región de Los Ríos.

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11 de septiembre de 2026/RECOLETA
Dirigentes políticos de oposición, junto a la familia del ex Presidente Salvador Allende, realizan un homenaje al ex mandatario en el Cementerio General, a 53 años del golpe cívico militar.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

11 de septiembre de 2026/RECOLETA
El ex presidente Gabriel Boric conversa con Maya Fernandez, durante homenaje al ex presidente Salvador Allende en el Cementerio General, a 53 años del golpe cívico militar.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

11 de septiembre de 2026/RECOLETA
El ex presidente Gabriel Boric, realiza un discurso durante homenaje al ex presidente Salvador Allende en el Cementerio General, a 53 años del golpe cívico militar.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

11 de septiembre de 2026/RECOLETA
Dirigentes políticos de oposición, junto a la familia del ex Presidente Salvador Allende, realizan un homenaje al ex mandatario a 53 años del golpe cívico militar.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

11 de septiembre de 2026/RECOLETA
La ex ministra Carolina Tohá es fotografiada durante homenaje al ex presidente Salvador Allende en el Cementerio General, a 53 años del golpe cívico militar.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

11 de septiembre de 2026/RECOLETA
Isabel Allende es fotografiada durante homenaje al ex presidente Salvador Allende en el Cementerio General, a 53 años del golpe cívico militar.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

11 de septiembre de 2026/RECOLETA
El ex presidente Gabriel Boric, es fotografiado durante homenaje al ex presidente Salvador Allende en el Cementerio General, a 53 años del golpe cívico militar.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

11 de septiembre de 2026/RECOLETA
La ex ministra Camila Vallejo es fotografiada durante homenaje al ex presidente Salvador Allende en el Cementerio General, a 53 años del golpe cívico militar.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

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