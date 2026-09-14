Qué se sabe de la explosión de camioneta tras activar mina antitanques en frontera con Perú

Una camioneta destruida por la explosión de al menos una mina antitanque, restos de cátodos de cobre, un vehículo que horas antes había cruzado legalmente la frontera y la incógnita sobre quién lo conducía. Esas son algunas de las piezas que las autoridades de Arica intentan reconstruir para establecer qué ocurrió en el Hito 16, cerca del límite con Perú.

El hecho se produjo en un sector minado ubicado a unos 280 metros del límite político internacional. La presencia de numerosos artefactos explosivos ha dificultado las diligencias y obliga a los equipos policiales y militares a trabajar bajo estrictas medidas de seguridad.

La zona, de acuerdo con las autoridades, se encuentra delimitada y cuenta con señalética que advierte de la existencia de minas.

Una de las principales hipótesis surgidas a partir de los primeros antecedentes apunta a un eventual contrabando. En el lugar fueron encontrados restos de cátodos de cobre que serían transportados por la camioneta.

“Pensamos que en el fondo era contrabando de cobre hacia el Perú”, señaló el delegado presidencial regional, Cristián Sayes Maldonado.

Preliminarmente se estima que el vehículo corresponde a una Ford F-150, con capacidad para transportar hasta 1.500 kilos. La investigación también ha permitido reconstruir parte de sus movimientos antes de la explosión.

Según explicó Sayes, la camioneta “ya había ingresado a Chile desde Tacna a las 5 de la tarde del domingo” y había retornado desde la ciudad peruana hacia Arica con dos personas.

Sin embargo, una de ellas habría regresado posteriormente en otro vehículo por el Paso Chacalluta. Las autoridades indagan ahora si la segunda persona era quien conducía la camioneta al momento de internarse en el campo minado.

“La segunda creemos que pudo ser la persona que habría estado en este vehículo, porque sabemos que el vehículo no se maneja solo”, afirmó el delegado.

La primera alerta sobre lo ocurrido provino de efectivos militares desplegados en las inmediaciones. Posteriormente se dio aviso a Carabineros de la Comisaría de Chacalluta.

“El primer alerta lo da el personal militar que se encuentra apostado en las inmediaciones para que concurra personal de la Comisaría de Chacalluta”, explicó el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

El lugar donde quedó el vehículo representa uno de los principales obstáculos para la investigación. Debido a la presencia de minas, los equipos no pueden ingresar normalmente al sitio ni retirar inmediatamente los restos de la camioneta.

“Lo primero que se hace es un resguardo a distancia porque no se puede acceder. Es un lugar que está debidamente delimitado y está informado que se trata de una zona de esas características”, sostuvo Araya.

La Fiscalía Regional, en tanto, mantiene abierta la interrogante sobre si había una persona dentro del vehículo al momento de la explosión. Hasta ahora no ha confirmado ni descartado la existencia de víctimas fatales.

“No se descarta ni se puede asegurar”, señaló la fiscal Paulina Brito, quien explicó que las condiciones de la detonación dificultan establecerlo.

La persecutora detalló que las temperaturas generadas pudieron alcanzar entre 3.000 y 4.000 grados y planteó que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, no habría detonado un solo artefacto.

“Pensamos que son dos bombas antitanques que explosionaron en dicho lugar”, afirmó.

Otro antecedente que forma parte de las diligencias corresponde a los movimientos detectados previamente en el sector fronterizo. Según Brito, personal del Ejército había observado otros vehículos rondando el área.

“Según lo que se señala por parte del personal del Ejército que se encontraba realizando vigilancia, la camioneta vendría sola, sin perjuicio de que se habrían avistado diversos vehículos en la frontera con Perú que se encontraban por el lugar rondando”, explicó.

Esos movimientos, agregó, habían puesto en alerta a los militares incluso antes de la explosión.

Por ahora, las diligencias buscan establecer cómo y por qué la camioneta abandonó la ruta habilitada e ingresó a un campo minado señalizado, quién se encontraba al volante y qué relación tienen los cátodos de cobre encontrados entre los restos con un eventual intento de contrabando hacia Perú.