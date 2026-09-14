Urrutia acusa “inoperancia” del ministro Rabat por demora a indultos a criminales de la Dictadura
El representante de la VII Región criticó que ambas autoridades “se están tirando la pelota entre uno y el otro (…) diciendo que no tienen peticiones”, cuando según Urrutia, sí las hay.
El senador republicano Ignacio Urrutia arremetió en duros términos contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su lentitud a la hora de tramitar indultos.
El representante de la Región del Maule afirmó que el jefe de la cartera actúa con “ineficiencia” e “inoperancia”, en base a los más de 100 indultos que se encuentran pendientes de resolver, la mayoría correspondiente a condenados por crímenes en la Dictadura.
“El ministro Rabat no hace más que ratificar algo que yo ya dije varios días atrás: que él tiene varias peticiones de indulto sobre su escritorio”, constató Urrutia. Según el senador, esto “demuestra la ineficacia y la inoperancia del ministro de Justicia, que durante 6 meses no ha sido capaz de presentarle ninguna de estas peticiones al presidente de la República”.
La crítica del republicano no sólo afectó a Rabat, sino que apuntó directamente al Presidente José Antonio Kast. “Es cosa de que el presidente de la República le dé la orden al ministro de Justicia y el ministro de Justicia tiene que cumplir las órdenes de su jefe, pero no lo hace”, alegó.
“Se están tirando la pelota entre uno y el otro, entre el presidente de la República y el ministro de la Justicia, diciendo que no tienen en estos momentos peticiones cuando no es así”, argumentó el senador oficialista. “Déjense de hacerse los lesos y de tirarse la pelota uno con el otro”, concluyó en duro tono Urrutia.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.