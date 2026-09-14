Urrutia acusa “inoperancia” del ministro Rabat por demora a indultos a criminales de la Dictadura

El senador republicano Ignacio Urrutia arremetió en duros términos contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por su lentitud a la hora de tramitar indultos.

El representante de la Región del Maule afirmó que el jefe de la cartera actúa con “ineficiencia” e “inoperancia”, en base a los más de 100 indultos que se encuentran pendientes de resolver, la mayoría correspondiente a condenados por crímenes en la Dictadura.

“El ministro Rabat no hace más que ratificar algo que yo ya dije varios días atrás: que él tiene varias peticiones de indulto sobre su escritorio”, constató Urrutia. Según el senador, esto “demuestra la ineficacia y la inoperancia del ministro de Justicia, que durante 6 meses no ha sido capaz de presentarle ninguna de estas peticiones al presidente de la República”.

La crítica del republicano no sólo afectó a Rabat, sino que apuntó directamente al Presidente José Antonio Kast. “Es cosa de que el presidente de la República le dé la orden al ministro de Justicia y el ministro de Justicia tiene que cumplir las órdenes de su jefe, pero no lo hace”, alegó.

“Se están tirando la pelota entre uno y el otro, entre el presidente de la República y el ministro de la Justicia, diciendo que no tienen en estos momentos peticiones cuando no es así”, argumentó el senador oficialista. “Déjense de hacerse los lesos y de tirarse la pelota uno con el otro”, concluyó en duro tono Urrutia.