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Teatro Mori celebra la memoria y el patrimonio teatral chileno CULTURA Crédito: Teatro Mori

Teatro Mori celebra la memoria y el patrimonio teatral chileno

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Por: El Mostrador Cultura

Durante septiembre, el 11o Ciclo Memoria y Patrimonio de Teatro Mori reúne “La Pérgola de las Flores”, “Ánimas de día claro” y “Tres Marías y una Rosa”: tres montajes que, desde distintos momentos y lenguajes, vuelven sobre la identidad, la memoria popular y la historia de Chile.

El Mostrador Fuente Preferida

¿Por qué una obra escrita hace décadas puede seguir emocionándonos? ¿Qué hace que ciertas historias sobrevivan al tiempo y vuelvan a ser contadas por nuevas generaciones?

Durante septiembre, Teatro Mori vuelve a poner esas preguntas sobre el escenario a través de su 11o Ciclo Memoria y Patrimonio, una iniciativa que busca reencontrar al público con obras y relatos que forman parte de la memoria cultural y teatral chilena.

Este año, el ciclo reúne durante septiembre varias propuestas muy diferentes entre sí: “La Pérgola de las Flores”, “Ánimas de día claro” y “Tres Marías y una Rosa”.

Desde las mujeres arpilleristas durante la dictadura hasta el imaginario campesino de Alejandro Sieveking, pasando por uno de los musicales más emblemáticos de nuestra historia, las obras permiten recorrer distintos momentos del país y volver a mirar, desde el presente, algunas de las historias que han construido nuestra identidad.

Obra “La pérgola de las flores”. Crédito: Teatro Mori

“La Pérgola de las Flores”: un clásico que sigue hablando de Chile

Desde el 17 de septiembre, el Ciclo continúa en Mori Parque Arauco con “La Pérgola de las Flores”, uno de los títulos más reconocibles del teatro musical chileno.

Con una puesta en escena que reúne a 25 actores y bailarines, además de músicos en vivo, el montaje recupera una historia que ha atravesado generaciones.

Pero volver a La Pérgola no es solamente reencontrarse con sus personajes y canciones. Su historia pone en escena un Chile enfrentado a la transformación de la ciudad, al choque entre distintas clases sociales y a la tensión entre aquello que entendemos por progreso y aquello que queremos conservar.

Más de seis décadas después de su estreno original, esas preguntas siguen teniendo resonancia. La obra tendrá funciones entre el 17 y el 20 de septiembre, además de nuevas presentaciones entre el 1 y el 3 de octubre.

Obra “Ánimas de día claro”. Crédito: Teatro Mori

“Ánimas de día claro”: los deseos que nos mantienen ligados a la tierra

También desde el 17 de septiembre, “Ánimas de día claro”, de Alejandro Sieveking, llega a Mori Recoleta bajo la dirección de María José Pizarro.

La obra presenta a cinco hermanas que permanecen como ánimas en una antigua casa cercana a Talagante porque cada una dejó un deseo sin cumplir.

A través del humor, las tradiciones y elementos del imaginario popular, Sieveking construyó una historia profundamente arraigada en el campo chileno y en una manera particular de relacionarnos con la muerte, los afectos y aquello que queda pendiente. El montaje se presenta entre el 17 y el 27 de septiembre en Mori Recoleta.

Obra “Tres Marías y una Rosa”. Crédito: Teatro Mori

“Tres Marías y una Rosa”: una historia nacida de mujeres reales

El cuarto montaje del Ciclo establece un puente especialmente directo entre memoria, teatro e historia reciente de Chile.

“Tres Marías y una Rosa” fue estrenada originalmente en julio de 1979 y creada por el Taller de Investigación Teatral (TIT), con dramaturgia de David Benavente, a partir de un proceso de observación realizado por las actrices originales sobre el trabajo de mujeres arpilleristas apoyadas por la Vicaría de la Solidaridad.

Inspirada en hechos reales, la obra retrata a cuatro mujeres pobladoras que encuentran en los talleres de arpilleras una fuente de ingresos para sus familias en un contexto de pobreza e incertidumbre.

El teatro como lugar de memoria

Estas obras hablan de Chiles diferentes. De una ciudad que cambia, de las creencias y tradiciones del campo y de mujeres que encontraron en las arpilleras una manera de sostener a sus familias en uno de los períodos más difíciles de nuestra historia.

Sin embargo, todas comparten algo: la posibilidad de mirar el presente a través de las historias que decidimos conservar. Porque el patrimonio no está solamente en los edificios, los objetos o los archivos. También está en las canciones que seguimos cantando, en los personajes que reconocemos, en las historias que heredamos y en aquellas obras que una nueva generación decide volver a poner sobre un escenario.

Ese es el recorrido que propone durante septiembre el 11o Ciclo Memoria y Patrimonio de Teatro Mori: volver a encontrarnos con nuestra historia para preguntarnos qué de ella todavía permanece en nosotros.

PROGRAMACIÓN 11o CICLO MEMORIA Y PATRIMONIO – SEPTIEMBRE

 

LA PÉRGOLA DE LAS FLORES
Mori Parque Arauco
17 al 20 de septiembre
Jueves y viernes – 20:30 hrs.
Sábado y domingo – 18:00 y 20:30 hrs.
Nuevas funciones: 1 al 3 de octubre – 20:30 hrs. General: $20.000

ÁNIMAS DE DÍA CLARO
Mori Recoleta
17 al 27 de septiembre
17 al 20: jueves a sábado 20:00 hrs. / domingo 19:00 hrs. 25 al 27: viernes y sábado 20:00 hrs. / domingo 19:00 hrs. General: $10.000 | Estudiantes y tercera edad: $8.000

TRES MARÍAS Y UNA ROSA
Mori Vitacura
18 de septiembre al 3 de octubre Jueves, viernes y sábado – 20:30 hrs. General: $20.000

Entradas disponibles a través de Teatro Mori y Ticketmaster.

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