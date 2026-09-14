Teatro Mori celebra la memoria y el patrimonio teatral chileno

Desde el 17 de septiembre, el Ciclo continúa en Mori Parque Arauco con “La Pérgola de las Flores”, uno de los títulos más reconocibles del teatro musical chileno.

Con una puesta en escena que reúne a 25 actores y bailarines, además de músicos en vivo, el montaje recupera una historia que ha atravesado generaciones.

Pero volver a La Pérgola no es solamente reencontrarse con sus personajes y canciones. Su historia pone en escena un Chile enfrentado a la transformación de la ciudad, al choque entre distintas clases sociales y a la tensión entre aquello que entendemos por progreso y aquello que queremos conservar.

Más de seis décadas después de su estreno original, esas preguntas siguen teniendo resonancia. La obra tendrá funciones entre el 17 y el 20 de septiembre, además de nuevas presentaciones entre el 1 y el 3 de octubre.

“Ánimas de día claro”: los deseos que nos mantienen ligados a la tierra

También desde el 17 de septiembre, “Ánimas de día claro”, de Alejandro Sieveking, llega a Mori Recoleta bajo la dirección de María José Pizarro.

La obra presenta a cinco hermanas que permanecen como ánimas en una antigua casa cercana a Talagante porque cada una dejó un deseo sin cumplir.

A través del humor, las tradiciones y elementos del imaginario popular, Sieveking construyó una historia profundamente arraigada en el campo chileno y en una manera particular de relacionarnos con la muerte, los afectos y aquello que queda pendiente. El montaje se presenta entre el 17 y el 27 de septiembre en Mori Recoleta.

“Tres Marías y una Rosa”: una historia nacida de mujeres reales

El cuarto montaje del Ciclo establece un puente especialmente directo entre memoria, teatro e historia reciente de Chile.

“Tres Marías y una Rosa” fue estrenada originalmente en julio de 1979 y creada por el Taller de Investigación Teatral (TIT), con dramaturgia de David Benavente, a partir de un proceso de observación realizado por las actrices originales sobre el trabajo de mujeres arpilleristas apoyadas por la Vicaría de la Solidaridad.

Inspirada en hechos reales, la obra retrata a cuatro mujeres pobladoras que encuentran en los talleres de arpilleras una fuente de ingresos para sus familias en un contexto de pobreza e incertidumbre.