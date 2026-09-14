¿Y la mano dura? Ministro de las Culturas defiende medialuna ilegal clausurada por irregularidades

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, criticó el cierre de una medialuna de rodeo en la comuna de Peñalolén, que no contaba con permiso de edificación ni patente comercial.

La medialuna de Peñalolén había sido clausurada el lunes 7 de septiembre, informó el diario La Tercera.

“El rodeo chileno es una tradición arraigada en lo más profundo de nosotros. Por eso (…) me resulta inexplicable que mientras aquí, hoy día, estemos comenzando nuestras Fiestas Patrias, relevando nuestra tradición, nuestra historia y aquello que nos identifica como chilenos, en Peñalolén, un alcalde, amparado en la fiscalización de un recinto que no contaba con las condiciones necesarias, aprovecha esa instancia para condenar la práctica del rodeo”, expresó Undurraga este sábado en la inauguración de la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado.

“Quiero ser muy claro, tener opiniones políticas no da carta blanca para condenar nuestras tradiciones, y nada de eso contribuye a cuidarlas ni a proyectarlas hacia el futuro. El rodeo es un deporte que reúne a familias y comunidades a lo largo y ancho de toda nuestra patria. Es una expresión de nuestra cultura que se practica de que se practica desde hace siglos y merece ser respetada como tal”, afirmó el secretaria de Estado.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, rechazó los dichos de Undurraga.

“Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas por motivos ideológicos”, señaló Concha.

“Por querer dar su batalla cultural, el gobierno está incluso dispuesto a defender actividades irregulares. Una nueva contradicción con el discurso de la mano dura que han querido instalar”, afirmó, a señalar que ha pedido apoyo al Ejecutivo para el combate del narcotráfico, las barras bravas y la inseguridad, sin obtener respuesta.

“Lo único que hace el gobierno después de seis meses, es criticar la fiscalización y clausura de un lugar que, le guste o no al ministro, no contaba con permiso de edificación ni patente comercial”, expresó el edil.

“Es absolutamente decepcionante. Ojalá con la misma energía que critican, vengan a la comuna a apoyar nuestros esfuerzos en seguridad”, concluyó.