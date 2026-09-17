No es fraude: ministerio de Transporte está enviando mensajes a los celulares por Fiestas Patrias

A un día del 18 de septiembre, el Gobierno dio inicio a una campaña masiva de autocuidado y seguridad digital para las festividades. Entre ellas, la iniciativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que envió mensajes a los celulares de los chilenos con el mensaje: “Este 18, cuídate. Si tomas, no manejes. Si manejas, no chatees. Un mensaje del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Chile Telcos”.

Mediante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), incluyó la firma de un acuerdo con el gremio de Chile Telcos, es decir, ClaroVTR, DirecTV, Entel, Movistar, Mundo y WOM, para que las empresas enviaran avisos y notificaciones emergentes este 17 de septiembre.

Acerca de la iniciativa, el presidente de Chile Telcos, Alfie Ulloa, explicó que “la cobertura permite que el mensaje de responsabilidad y autocuidado llegue a todos los rincones del país”.

Por otro lado, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, remarcó que “ninguna llamada, ningún mensaje es más importante que tu vida”. Además, agregó no distraerse al manejar y tener las herramientas para evitar ser víctima de estafas digitales durante estas fiestas.

Entre los consejos de la Subtel se recomendó usar claves seguras y jamás compartirlas o entregar códigos de verificación por llamada, SMS o redes sociales.

Además de los mensajes, el Gobierno coordinó el esfuerzo preventivo de las redes y verificación de sistemas de alerta SAE o el Roaming Automático Nacional de Emergencia (RAN-E) en caso de ser necesario.