Ex Presidente Gabriel Boric confirma participación en festival MUDA en Parque Estadio Nacional

El expresidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font, se suma a MUDA, el Festival de la Memoria con un conversatorio en torno a la democracia, que se realizará el domingo 4 de octubre en la Carpa del Pensamiento a las 14:00 horas, uno de los espacios centrales de este encuentro cultural que se realizará los días sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional.

La participación del expresidente se da en el marco de un espacio para conversar, pensar y debatir sobre la democracia, la memoria y los desafíos de la sociedad contemporánea.

La Carpa del Pensamiento reunirá durante ambas jornadas a figuras provenientes de distintos ámbitos de la cultura, música, ciencias sociales, periodismo, literatura y política. Entre los invitados confirmados se encuentran cuatro Premios Nacionales: el sociólogo Manuel Antonio Garretón, la escritora Diamela Eltit, la periodista y académica Faride Zerán y la reconocida periodista Mónica González. Zerán y González abordarán la mesa sobre “Incomodar al poder: periodismo para la verdad”.

A ellos se suman destacados nombres de la literatura y la creación como Alia Trabucco, Malucha Pinto y Rosa Ramírez; figuras vinculadas a la literatura contemporánea con amplia llegada a las nuevas generaciones como Francisco Ortega, que participará en la mesa “Imaginar futuros posibles: la ciencia ficción como herramienta de memoria y esperanza”. También participarán Jorge Baradit y Gonzalo Peralta en la mesa “Un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro”; académicos e investigadores como María Emilia Tijoux y Enrique Antileo, quienesconversarán sobre “¿Quién es ilegal? Migraciones, pueblos y marginados”; el sociólogo y analista político Alberto Mayol, en la mesa “Sociedad en crisis y DDHH”, junto a Manuel Antonio Garretón; el comunicador y divulgador científico Marcelo Lagos, en torno a la conversación sobre “Sismos democráticos: Geografía y DDHH.”; los referentes deportivos Vladimiro Mimica y Eduardo Santa Cruz, en la mesa “Mojar la camiseta: el fútbol y los DDHH”; entre otros figuras políticas, como el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien participará la mesa titulada “Sin máscaras. Una izquierda para nuestro tiempo”. También habrá espacio para el humor, con Matías Hermosilla y Jorge Montealegre, en el espacio “Reír es un derecho”.

La dimensión internacional tendrá igualmente un lugar relevante. MUDA contará con la presencia de representantes de organizaciones históricas de derechos humanos de Argentina, entre ellas Alicia Lira (AFEP), Gaby Ribera (AFDD) y Maria Adela Antokoletz de Madres de Plaza de Mayo; además Mayki Gorosito, integrante de la dirección del ex ESMA, Espacio Memoria y Derechos Humanos, uno de los principales sitios de memoria de ese país. Participarán en la mesa “Espacios de Memoria Latinoamerica” (Argentina y Chile), junto a María Fernanda García Iribarren, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.

“Queremos que MUDA sea un lugar donde la memoria no solamente se recuerde, sino que también se converse, se cuestione y se proyecte hacia el futuro. La democracia necesita espacios de encuentro y diálogo, y esta Carpa del Pensamiento nace precisamente con ese espíritu: reunir distintas voces, generaciones y miradas en torno a temas que siguen siendo fundamentales para nuestra sociedad”, señala Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, organizadora de MUDA y vocero del festival.

Reflexión y celebración

La Carpa del Pensamiento forma parte de una programación que busca convertir a MUDA en una experiencia cultural que trascienda la música. Durante ambas jornadas, el público podrá participar de charlas y conversatorios, además de acceder a una feria del libro con editoriales independientes, visitas guiadas a los sitios de memoria del Estadio Nacional, exposiciones, intervenciones artísticas y otras actividades.

El espacio contará además con la presencia de la Librería y Cafetería Odisea y el Centro de Pensamientos, y su programación será transmitida vía streaming, ampliando el acceso a las conversaciones más allá del Parque Estadio Nacional.

La propuesta se complementa con la Carpa Andrés Pérez, dedicada a las artes escénicas; Memoria Activa, con emprendimientos y activaciones vinculadas a la memoria; Sabores con Memoria, que reunirá gastronomía patrimonial; y un sector especialmente destinado a niñas, niños y familias.

Todo esto se desarrollará junto a una programación musical que reunirá a cerca de 40 bandas y solistas nacionales e internacionales en tres escenarios, consolidando a MUDA como un gran encuentro cultural en torno a la memoria, los derechos humanos, las artes y la democracia. Revisa el programa aquí.

A través del Comité Fondo Solidario, cada entrada al festival financiará de manera directa y transparente a la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, priorizando aquellos espacios que no cuentan con financiamiento estatal para fortalecer su labor de preservación y difusión de la memoria histórica.

Las entradas para MUDA, el Festival de la Memoria, están disponibles en festivalmuda.cl.