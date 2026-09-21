Kast llega a la ONU y tribunal comunicará penas por el ataque al molino Grollmus

Kast llega a la ONU con seguridad y comercio como prioridades

El presidente José Antonio Kast tiene previsto llegar este lunes a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comienza el martes. El canciller Francisco Pérez Mackenna anunció una agenda centrada en seguridad, comercio y presencia de Chile en organismos multilaterales. La delegación buscará impulsar el Compromiso de Santiago contra la delincuencia transnacional y la postulación de Valparaíso para albergar la secretaría del Tratado de Alta Mar. También están previstas reuniones bilaterales, cuyos participantes y resultados deberán confirmarse cuando se concreten.

Tribunal comunicará penas por el ataque a la familia Grollmus

El Tribunal Oral de Cañete tiene previsto comunicar este lunes las penas que deberán cumplir las 18 personas condenadas por el ataque armado a la familia Grollmus, ocurrido en agosto de 2022 en Contulmo. El veredicto condenatorio fue conocido el primero de septiembre, pero las sanciones individuales corresponden a esta nueva etapa. La Delegación Provincial anunció vigilancia policial en el tribunal y sus inmediaciones, además de un refuerzo en Cañete, Tirúa y Contulmo con apoyo de efectivos militares desplegados bajo el estado de excepción.

Lluvias dejan viviendas afectadas y cortes de luz en Concepción

Las lluvias del domingo dejaron al menos 105 viviendas afectadas en distintos sectores de Concepción, de acuerdo con un balance preliminar difundido esa mañana. Palomares registró 34 inmuebles con daños y Andalién Bajo, 24. Se reportaron deslizamientos de tierra, calles inundadas y problemas de conectividad, incluida una acumulación de agua que afectó la Ruta 146 hacia Cabrero. Más de tres mil clientes permanecían sin electricidad en la región del Biobío al momento del reporte. Equipos municipales siguieron desplegados mientras disminuía el nivel del agua.

Aprobación de Kast cae a 29 % en encuesta Criteria

La aprobación del presidente José Antonio Kast bajó a 29 % en la encuesta Criteria difundida el domingo, dos puntos menos que en la medición anterior. Su desaprobación llegó a 59 %, con un alza de cuatro puntos. Según la serie de esta encuesta, es su menor nivel de respaldo desde el inicio del Gobierno. A comienzos de septiembre el apoyo había marcado 30 % y luego subió a 31 %, antes de volver a caer. El dato llega en la antesala de la participación presidencial en la Asamblea General de la ONU.

Sociedad no declarada de Alessandri llega a Contraloría

Un concejal de Lo Barnechea pidió a la Contraloría investigar un eventual conflicto de interés del alcalde Felipe Alessandri. Según una investigación de El Mostrador, Alessandri mantiene una sociedad con Rodrigo Bella, quien fue tesorero de Lo Barnechea Servicios, organización que recibió más de cinco mil millones de pesos del municipio en 2026. El vínculo no figuraba en la declaración de intereses del alcalde. El municipio sostiene que la sociedad no registra actividad desde hace unos 12 años y que la omisión fue corregida. También afirma que Bella fue elegido por la organización y trabajó sin remuneración. Contraloría deberá evaluar los antecedentes.

Organizaciones impulsarán ley para expropiar sitios de Colonia Dignidad

Organizaciones de derechos humanos anunciaron que impulsarán una ley para expropiar sitios vinculados a la represión en Colonia Dignidad. La propuesta surge después de que el Gobierno desistiera de la vía administrativa para adquirir esos lugares. Durante una actividad conmemorativa en el antiguo enclave, las agrupaciones identificaron inmuebles que buscan proteger y emplazaron al Estado alemán a colaborar con la justicia chilena. El anuncio abre una vía legislativa, pero todavía no equivale a un proyecto ingresado ni a una expropiación aprobada. El próximo paso será conocer el texto, sus patrocinantes y los sitios comprendidos.

Familia demanda a Superintendencia de Educación por fiscalización de acoso

Los padres de una estudiante que murió tras denunciar situaciones de acoso escolar presentaron una demanda civil contra la Superintendencia de Educación. Acusan una fiscalización negligente de su denuncia respecto del Instituto Regional del Maule y cuestionan que el organismo intentara cerrar el caso en dos ocasiones. Tras una tercera revisión, la Superintendencia inició un procedimiento sancionatorio contra el establecimiento. La familia reclama una indemnización de 100 millones de pesos para cada progenitor. El colegio y la Superintendencia declinaron responder al reportaje de BioBioChile. La demanda aún debe ser resuelta por tribunales.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.

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