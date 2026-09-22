Teatro a Mil confirma primeros espectáculos 2027 e inicia preventa

En su nueva versión, Teatro a Mil 2027 se realizará entre el 3 y el 24 de enero , con una programación que contempla más de 90 obras nacionales e internacionales, incluyendo la selección de jurados en Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Santiago. Las obras internacionales provienen de 16 países invitados.

El Festival Internacional Teatro a Mil se prepara para celebrar en enero de 2027 su 34ª versión. Consolidado como uno de los principales encuentros de artes escénicas del continente, cada enero el festival despliega una programación nacional e internacional en distintas regiones del país, acercando el teatro, la danza, el circo, la música y otras expresiones artísticas a públicos diversos.

Como adelanto de la programación 2027, el Festival anuncia los primeros espectáculos que ya forman parte de su preventa:

“Estas obras de Alemania, Francia, México y Chile nos interpelan y nos remueven. Vuelven grandes amigos del festival, como Thomas Ostermeier, y llegan por primera vez a Chile directores que están en la primera línea de la vanguardia internacional, como Milo Rau y Pascal Rambert. También estarán los queridos 31 Minutos y la gran Cecilia Suárez, con un monólogo descarnado”, añade Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil.

LO VAS A VIVIR

En su 34ª versión, el Festival tendrá como lema LO VAS A VIVIR, una invitación a ser parte de algo humano, vivo e irrepetible.

En un tiempo marcado por la velocidad, la dispersión y la desconexión, LO VAS A VIVIR reivindica aquello que solo puede suceder en presencia: lo impredecible, el encuentro y la experiencia compartida. Pone en valor, precisamente, aquello que no puede replicarse digitalmente: estar ahí, compartir un mismo espacio y dejarse atravesar por una experiencia artística colectiva.

“Lo entendemos también como una promesa, porque estamos convencidos de que las artes escénicas son una invitación a vivir el aquí y el ahora. Lo que hace el teatro es irremplazable: compartimos tiempo y espacio en una experiencia pública, pero con repercusiones íntimas que nos mueven como sociedad”, sentencia Romero.

A la fecha, Teatro a Mil ha presentado más de 2.300 espectáculos nacionales e internacionales y convocado a una audiencia superior a 14 millones de personas, construyendo una trayectoria que lo ha convertido en un hito cultural único en Chile y Latinoamérica.

Preventa con 30% de descuento