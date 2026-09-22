Kast confirma que irá a “Escudo de las Américas” de Trump y debuta en la ONU

Kast confirma asistencia a cita de Trump por el “Escudo de las Américas”

El Presidente José Antonio Kast confirmó que participará en la reunión convocada por Donald Trump bajo el nombre de “Escudo de las Américas”. La iniciativa está vinculada a la cooperación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico. La actividad se desarrollará en paralelo a la agenda internacional del Mandatario chileno, quien debutó ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En ese escenario, Kast plantea defender el libre comercio, la democracia y la soberanía de los países. La participación en la cita con Trump instala una primera definición concreta sobre la política exterior del nuevo Gobierno y su relación con Estados Unidos.

Condenas de más de 80 años por ataque al molino Grollmus

El Tribunal Oral en lo Penal dictó condenas que suman más de 80 años de cárcel contra líderes de la Resistencia Mapuche Lafkenche por el ataque cometido contra una familia y el molino Grollmus, en la Región del Biobío. El caso se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia rural de los últimos años, debido a la participación de un grupo organizado y al impacto que tuvo sobre las víctimas. La sentencia establece las penas después de un juicio en el que se revisaron los antecedentes reunidos por la Fiscalía y las policías. El fallo representa una de las condenas más severas dictadas en causas asociadas a ataques incendiarios y violencia en la Macrozona Sur.

Senado aplaza votación de la reforma política

La reforma política enfrenta una última negociación antes de su votación en el Senado. Aunque el grueso del proyecto mantiene respaldo suficiente, nuevos reparos a la exigencia de que los partidos condenen los sistemas totalitarios y la violencia política ponen en riesgo la amplitud del acuerdo. La Moneda y sectores de Chile Vamos y del Socialismo Democrático buscan preservar una mayoría transversal que permita convertir el despacho de una iniciativa nacida bajo el gobierno de Gabriel Boric en una señal de gobernabilidad para José Antonio Kast.

Gobierno reduce alcance del registro nacional de vándalos

El Gobierno modificó el proyecto que crea un registro nacional de vándalos y la Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó reducir el listado contemplado inicialmente. La propuesta busca identificar a personas condenadas por delitos vinculados con hechos de violencia y destrucción de bienes públicos o privados. Sin embargo, durante la discusión parlamentaria surgieron reparos por el alcance del registro, sus eventuales efectos sobre derechos individuales y los criterios que se utilizarían para incorporar a una persona. La reducción aprobada busca acotar la medida a delitos específicos y evitar que el registro incluya conductas que no hayan sido acreditadas judicialmente. El proyecto todavía debe continuar su tramitación legislativa y puede experimentar nuevas modificaciones antes de llegar a la Sala.

Kast se desliga de fallida candidatura de Bachelet a la ONU

El Presidente José Antonio Kast se refirió al fracaso de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas y expresó su respeto por la expresidenta. El Mandatario sostuvo que el episodio no debe ser atribuido directamente a su Gobierno y marcó distancia respecto de la postulación. La candidatura no logró avanzar en el proceso internacional y su resultado abrió críticas sobre la posición de Chile y las gestiones diplomáticas desplegadas. Kast abordó el tema mientras participa en actividades vinculadas a la Asamblea General de la ONU y prepara su agenda internacional. La situación también vuelve a tensionar la relación política entre el actual Gobierno y la exmandataria.

Noruega, Reino Unido y Canadá califican de “farsa” elecciones en Rusia

Noruega, Reino Unido y Canadá calificaron de “farsa” las últimas elecciones realizadas en Rusia, que terminaron con un nuevo triunfo de Vladimir Putin. Los tres gobiernos cuestionaron las condiciones en que se desarrolló el proceso y sostuvieron que los comicios no ofrecieron garantías democráticas suficientes. Las críticas se producen en un contexto de alta tensión entre Moscú y los países occidentales, marcado por la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia. El resultado electoral fortalece políticamente a Putin dentro del país, pero vuelve a generar cuestionamientos sobre la legitimidad internacional del proceso. Rusia ha rechazado históricamente este tipo de críticas y defiende la validez de sus elecciones.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia